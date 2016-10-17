تیم والیبال کاله بازی های خانگی را از دست نخواهد داد

بهروز عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه تمرینات این تیم تقریباً از دو ماه قبل شروعشده است گفت: اکثر بازیکنان عضو تیم ملی جوانان هستند و با توجه به اطلاعاتی که از بچهها داشتیم تمرینات را با فشار جسمی بالا شروع کردیم.
عطایی با اشاره به اینکه فشارها را از ۱۵ روز گذشته کم کردیم و کمکم به کارهای گروهی و تاکتیکی روی آوردیم ادامه داد: هفته گذشته دو بازی تدارکاتی در ترکیه داشتیم که خوشبختانه توانستیم به نقاط ضعف و قوت خود پی ببریم تا در فرصت باقیمانده ضعفها را به حداقل برسانیم و با حداقل ضریب خطا وارد مسابقات شویم
کارگروهی تیم سازمان عمران شهرداری ساری را ندیدیم
سرمربی کاله مازندران بابیان اینکه تیم سازمان عمران ساری برای اولین بار است که در لیگ برتر شرکت میکند گفت بازیکنان این تیم سالها تجربه حضور در این لیگ رادارند و فضای مسابقات را بهخوبی میشناسند
وی گفت: با توجه اینکه کار گروهی این تیم را ندیدیم سعی میکنیم بر اساس تواناییهای قبلی بازیکنان برنامهریزی کنیم تا بازی قابل قبولی را انجام دهیم که هوادارانمان از این بازی لذت ببرند
قطعاً تمام تلاشمان را میکنیم تا از بازیهای خانگی محروم نباشیم
عطایی گفت: ناظر فدراسیون اشکالات سالن را بررسی کرد و گزارش را به سازمان لیگ کرد و آنچه خودمان میدانیم سالن پیامبر اعظم یک سری ضعفهایی دارد که باید رفع کنیم تا از بازیهای خانگی محروم نباشیم
سرمربی کاله مازندران بابیان اینکه قرار است سالن پیامبر اعظم به هیئت والیبال آمل واگذار شود گفت: هیئت والیبال تضمین میکند تا مشکلات در ضعف نور، بازسازی رختکن و جلوگیری ریزش آب از سقف را انجام دهد تا بتوانیم میزبانی خود را استفاده کنیم
یکی موفقیتهایمان را مدیون هواداران و تماشاگران هستیم
بهروز عطایی بابیان اینکه تمام سعی خودمان را میکنیم تا جزو ۸ تیم برتر این دوره از لیگ باشیم گفت: امسال یک تیم کاملاً جوان را بستیم و سعی میکنیم تا بازی خوبی انجام دهیم و بیشتر تمرکز و خواستمان این است قدرت این تیم را به نمایش بگذاریم
وی ادامه داد: طبق سنوات گذشته این ادعا راداریم که یکی از موفقیتهایمان را مدیون تماشاگران و هوادارانمان هستیم و امیدواریم تماشاگران همچون سالهای قبل این تیم را همایت کنند
سرمربی کاله با اشاره به درخواست مسئولین شهری مبنی بر اینکه پرداخت هزینه بلیت ممکن است برای دانش آموزان سخت باشد بیان کرد: قطعاً سعی میکنیم با مسئولان و مدیران باشگاه در این خصوص صحبت کنیم واما این تصمیمی است که باید مدیریت باشگاه و مسئولان شهری حل کنند
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