فاز دوم پروژه بهسازی و زیباسازی محدوده گنبد جبلیه در حال اجراست

علی سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که پروژه بهسازی محدوده گنبد جبلیه در حال اجراست، اظهار کرد: پروژه احداث باند کندرو در حاشیه بزرگراه آیت الله خامنه ای، حد فاصل خیابان انتظار تا جاده آرامستان جدید در حال انجام است.

وی گفت: این پروژه به طول ۶۰۰ متر در حال انجام است که عملیات خاکبرداری آن هم اکنون در حال انجام است.

سعیدی اقدامات بعدی در راستای تکمیل این عملیات را تخلیه شن، تسطیح، جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت باند کندروی احداث شده عنوان کرد.

وی هدف از این اقدام را خدمتی دیگر توسط شهرداری منطقه یک به شهر و شهروندان، زیباسازی منظر شهری و تسریع در عبور و مرور شهروندان عنوان کرد.