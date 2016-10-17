از عنوان شهر شور و شعور حسینی زنجان باید صیانت شود

حجت الاسلام فیروز علی خسروی در گفتگو باخبرنگار مهر افزود: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و غنای تبلیغی ،جلسات شئون در اداره تبلیغات شهرستان زنجان به صورت منظم و هدفمند اجرا می شود.

وی اظهار کرد: این جلسه در راستای محتوا بخشی به برنامه های عزاداری و محافل و مساجد با حضور دستگاه های فرهنگی، مراکز دانشگاهی، اداره ارشاد،کانون مداحان و شورای هیئت های مذهبی برگزارشده و خروجی خوبی را هم به دنبال داشته است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان گفت: زنجان شهر شور و شعور حسینی است و این نام و عنوان باید صیانت و مراقبت شود و تحقق این امر هم به توجه به محتوا بخشی، لزوم رعایت اصولی عزاداری ها و در شان اهل بیت عزاداری کردن می باشد.

خسروی تاکید کرد: دشمن مراسم های عزاداری را در ایران رصد می کند و برنامه ریزی خاصی در این زمینه خاص دارد، بنابراین باید عزاداری ها طوری باشد که دشمن به شیعه اهانت نکند.

وی افزود: باید در هیئت های مذهبی به محتوا بخشی توجه شود، ذکر نویسی و بر پایی ایستگاه های صلواتی منطقی و اصولی باشد که موجب تفرقه افکنی نشود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان با بیان اینکه در اربعین باید همه اقدامات و کارها درست و اصولی باشد، گفت: در این میان باید موکب ها و ایستگاه های صلواتی که راه اندازی می شود با محتوا باشد.

خسروی افزود: خوشبختانه در این خصوص مدیریت و نظارت و ساماندهی برنامه های دینی در ماه محرم بسیار تاکید شده است.

وی یاد آورشد: اداره کل تبلیغات اسلامی بر نظم دهی به برنامه ها و فعالیت های فرهنگی و مذهبی بسیار مصصم بوده و برنامه ریزی لازم را در دستور کار دارد و تاکنون هم موفق بوده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان ابراز کرد: زنجان شهر شور و شعور حسینی است و توقع از این استان بیشتر است و در راستای تقویت فرهنگی دینی و مذهبی در استان باید ملاحظات جدی در این حوزه لحاظ شود.