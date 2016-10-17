ترکیه حق ندارد در عملیات آزادسازی موصل مشارکت کند

حجت الاسلام سید حمید الحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ترکیه، عربستان و آمریکا داعش را در عراق پدید آورند، افزود: امروز ترکیه خود را به عنوان بزرگترین بازنده در مسئله عراق می بیندو می خواهد خود را به نوعی شریک در آزادی موصل نشان دهد.

وی با یادآوری چگونگی شکل گیری داعش در عراق، ادامه داد: ترکیه، عربستان و آمریکا با توجه به اینکه می ببیند در خصوص مسئله عراق بازنده شده اند می خواهند بگویند ما هم در آزاد سازی موصل هستیم و مشارکت می کنیم در حالی که ما و ملت و دولت عراق می دانیم آنها چگونه داعش را پدید آورند و ازآن حمایت کردند.

الحسینی با تاکید بر اینکه ترکیه باید از عراق بیرون برود، افزود: ارتش ترکیه باید از داخل خاک عراق بیرون برود و بارها این امر را به آنها گفته ایم.

وی با بیان اینکه ترکیه و عربستان با مشارکت آمریکا داعش را به جان ملت عراق انداختند، افزود: آنها می خواهند خودشان را شریک در آزادی سازی موصل بکنند و ما اجازه این کار را به آنها نمی دهیم.

نماینده نیروهای بسیج مردمی عراق (الحشد شعبی) گفت: در حال حاضر چون پرونده داعش از عراق برچیده می شود ترکیه می خواهد با همراهی آمریکا و عربستان خود را شریک در این امر بکند ولی ملت عراق به آنها اجازه اینکار را نخواهند داد.

الحسینی با بیان اینکه ملت عراق خودشان توان بیرون راندن داعش از عراق را دارند و نیازی به کمک ترکیه ندارند، افزود: نیروهای مردمی عراق و ارتش این کشور می توانند تروریست های داعشی را از عراق بیرون برانند و هیچ نیازی به کمک ترکیه ندارند و این کشور باید ارتش خود را از داخل خاک بیرون ببرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر با فتوای حضرت آیت الله سیستانی برای بسیج مردمی و تلاش دولت و ملت عراق و همراهی ارتش و بسیج نیروهای مردمی امنیت در اکثر نقاط عراق وجود دارد، گفت: در حال حاضر امنیت کامل در عتبات و شهرهای شیعه نشین حاکم است و در مناطق سنی نشین نیز با کمک نیروهای شیعه و سنی در حال پاکسازی این مناطق از دست گروه های تروریستی داعش هستم.

نماینده نیروهای بسیج مردمی عراق (الحشد شعبی)با بیان اینکه ایران همواره در کنار ملت و دولت عراق در مبارزه با گروه تروریستی داعش بوده است، حضور سردار قاسم سلیمانی را برای آموزش نیروهای بسیج مردمی عراق را یادآور شد و گفت: مقام معظم رهبری با فرستادن سردار بزرگ قاسم سلیمانی نیروهای بسیج مردمی عراق را تشکیل دادند.

الحسینی افزود: در حال حاضر با فتوای مرجعیت شیعه حضرت آیت‌الله سیستانی و پشتیبانی قاطع حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مقام معظم رهبری و حمایت‌های سردار قاسم سلیمانی و بسیج نیروی های مردمی داعش از عراق فرار کرده و جرأت حضور در این کشور را ندارد.

وی با بیان اینکه با پشتیبانی مرجعیت شیعه عراق و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بسیج مردمی در عراق شکل گرفت، گفت: در حال حاضر امنیت کامل در عتبات عالیات حاکم است.