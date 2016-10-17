اشتغال۱۲۰۰نفر درمعادن کردستان/وجود ۴درصد سنگ آهن کشور در استان

محمد دره وزمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به پروژه های دردست اقدام استان منطبق بر سیاست های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: زنجیره فولاد، طرح های اکتشافی معادن، احیای فرش دستبافت، حل مشکل تامین اعتبار اجرای طرح های پیشران و شهرک مصنوعات سنگی سریش آباد از پروژه های در دست اقدام استان در راستای اقتصاد مقاومتی است.

وی با اشاره به اینکه اجرای پروژه زنجیره فولاد کردستان، این استان را از نظر صنعتی دگرگون خواهد کرد، عنوان کرد: برای تحقق این مهم نیاز به بسیج توان و ظرفیت اقتصاد مقاومتی است.

وی اظهارداشت: در ذهن سیاست گذاران کشورمان نگاهی در خصوص تولید فولاد در کردستان نبوده و این پتانسیل همواره مورد غفلت واقع شده است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان با بیان اینکه بیش از ۱۰ درصد طلای کشور درکردستان تولید می شود، ادامه داد: می طلبد ظرفیت های حوزه صنعت و معدن استان را احیا و تبدیل به موضوعی ملی کنیم.

دره وزمی اضافه کرد: با اجرای پروژه تولید زنجیره کامل فولاد استان حدود یک و نیم میلیون تن ورقه فولاد تولید خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تمامی الزامات اجرای این طرح باید مورد پیگیری قرار گیرد، افزود: در حال حاضر ۱۵ معدن سنگ آهن در استان داریم که ظرفیت قطعی آنها حدود ۷۰ میلیون تن است.

وی با بیان اینکه ۴ درصد ذخایر سنگ آهن کشور در استان کردستان قراردارد، افزود: سالانه ۶۲ میلیون تن سنگ آهن در کشور برداشت می شود که ۲.۸ درصد آن در کردستان صورت می گیرد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان اظهارداشت: در کل معادن استان هم اکنون ۱۲۰۰ نفر اشتغال ایجاد شده که ۴۰۰ نفر آن در بخش سنگ آهن مشغول به کار هستند.

دره وزمی در بخش دیگری از سخنانش به میزان واحدهای تولیدی ثبت نام شده در سایت بهین یاب اشاره کرد و اظهارداشت: پس از پایش در راستای کمک به واحدهای تولیدی مشکل دار در زمینه تامین تسهیلات از طریق پروژه رونق تولید، اطلاع رسانی لازم برای ثبت نام در سایت بهین یاب انجام شد.

وی عنوان کرد: تا ۳۱ شهریور ماه آخرین مهلت ثبت نام در سایت بهین یاب ۲۰۸ واحد صنعتی و ۹۴۳ واحد کشاورزی در استان با درخواست مبلغ ۵۵۱ میلیارد تومان در سایت بهین یاب ثبت نام کردند.

دره وزمی بیان کرد: پس از طرح و بررسی واحدهای مذکور در کمیته کارشناسی و کارگروه رفع موانع تولید ۱۵۵ واحد صنعتی با مبلغ ۱۲۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به بانک های عامل معرفی شدند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان تعداد واحدهای کشاورزی معرفی شده به بانک های عامل را هم ۷۶۹ واحد به مبلغ ۱۷۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان ذکر کرد و گفت: در نهایت ۹۲۴ واحد تولیدی کشاورزی وصنعتی به مبلغ ۳۰۲ میلیارد تومان به بانک های عامل استان معرفی شدند.

وی اضافه کرد: پس از معرفی واحدها به بانک های عامل تاکنون به ۲۹ واحد صنعتی مبلغ ۲۲ میلیاردو ۷۰۰ میلیون تومان و ۹۸ واحد کشاورزی به مبلغ ۲۴ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

دره وزمی بیان کرد: در مجموع ۱۲۷ واحد تولیدی در بخش صنعت و کشاورزی تاکنون ۴۶ میلیاردو ۷۰۰ میلیون تومان دریافت کردند.