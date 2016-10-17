امر به معروف و نهی از منکر ضامن تقویت بنیه دینی جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین علی قمری نیا صبح دوشنبه در جلسه اخلاق درباره نقش امر به معروف و نهی از منکر در جامعه گفت: امر به معروف و نهی از منکر ضامن بقای جامعه و ترک این دو سبب نابودی و هلاک جوامع است.

وی این فریضه را زیربنای دیگر فرایض و بنیاد دعوت اسلامی و غایت دین عنوان کرد و افزود: امر به معروف و نهی از منکر، فلسفه حکومت و معیار ارزیابی صلاح و فساد و مشروعیت یا عدم مشروعیت جوامع به‌ شمار می رود.

وی گفت: فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه مطلوب و مشروع به شکل کامل جاری است و همگان آزاد هستند تا یکدیگر را امر و نهی کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی کبودراهنگ تاکید کرد: امر به معروف و نهی از منکر در فرهنگ اسلامی برخلاف نظر اغلب مردم که گمان می‌کنند پایبندی به این دو تکلیف ممکن است برای مصالح دنیوی فرد ضرر داشته باشد از جمله عوامل حفظ سلامت دنیا و حتی آخرت انسان هاست.

حجت‌الاسلام قمری نیا گفت: در جامعه ای که این فریضه الهی اجرا می‌شود، ضمن تقویت و نفوذ ناپذیر کردن بنیه مذهبی و دینی جامعه، افراد آن از گزند دشمن محفوظ و همواره عزیز و سربلند هستند.