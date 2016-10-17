زندگی مدافع حرم آملی در « دیوان عاشقی» مستند شد

اکبر پیشبین تهیهکننده و کارگردان مستند زائر شهر غریب در گفتگو با مهر اظهار داشت: این مستند که در مجموعه «دیوان عاشقی» قرار دارد٬ نگاهی بر زندگی شهید مدافع حرم آملی٬ شهید مهندس هادی جعفری دارد و طبق زمانبندی اعلامشده از طرف صداوسیما٬ این مستند ساعت۱۰ و ۴۰ دقیقه صبح دوشنبه از شبکه سه سیما به روی آنتن میرود.
وی ادامه داد: هدف گروه دیوان عاشقی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است که دراینبین نیز با مشاوره گرفتن از سرداران دوران دفاع مقدس مانند سردار نوریان ٬ سردار میرشکار و سردار افتخاری سعی میکنیم به اهدافمان نزدیک شویم.
تهیهکننده و کارگردان این کار با اشاره به عوامل تولید این مستند٬ گفت: بابک مهدی زاده بهعنوان تصویربردار٬ فاطمه شفیعزاده محقق و پژوهشگر٬ حمید بنا نویسنده٬ نادر گهر سودی گوینده٬ و محمدرضا پیروچ بهعنوان مدیر تولید در این برنامه همکاری دارند.
وی در پایان با اشاره به اینکه مجری طرح مستند «زائر شهر غریب» موسسه فرهنگی قرآن وعترت علامه طباطبایی آمل بوده است٬ گفت: این مستند با همکاری شهرداری آمل در حال ساخت است.
شهید هادی جعفری در سوم فروردین ۱۳۹۴ و همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س) در عراق و براثر انفجار موشک آمریکایی به شهادت رسید. از کارهای قبلی این مستندساز میتوان به مستندهای صد نشان از بینشان (شهید حشمتالله امینی) ٬ ستاره هولار (شهید سید منصور نبوی)٬ زندگی خالی نیست و مستند شهید هادی ذوالفقاری اشاره کرد که از شبکههای سراسری پخششده است.
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