به گزارش خبرگزاری مهر، سامسونگ در بیانیه خود در این زمینه تصریح کرده که اولین مجموعه از محصولات فناوری مجهز به تراشه های ۱۰ نانومتری اوایل سال آینده میلادی در دسترس علاقمندان قرار می گیرند. در این بیانیه اشاره ای به نوع و مشخصات این محصولات و شرکت های سازنده آنها نشده است.

شرکت کوالکوم که قصد دارد مدل تازه تراشه های اسنپ دراگون ۸۳۰ را با استفاده از فناوری ۱۰ نانومتری تولید کند به همین منظور قراردادی با سامسونگ منعقد خواهد کرد.

پردازنده هایی که پس از همکاری دو طرف تولید می شوند در نیمی از گوشی های هوشمند گالکسی اس مورد استفاده قرار می گیرند. عرضه این گوشی هوشمند قدرتمند در بازار از اوایل سال ۲۰۱۷ میلادی آغاز می شود.

سامسونگ این روزها به علت انفجار مکرر باتری گوشی های گالکسی نوت ۷ خود با فشارهای فزاینده ای مواجه بوده و امیدوار است با انتشار اخبار مثبت این چنینی تا حدی از سیل انتقادات از خود بکاهد.