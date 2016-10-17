پرداخت ماهانه ۳۱ میلیارد تومان تعهدات بلندمدت به مستمری بگیران

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از تامین اجتماعی هرمزگان، سید فاضل حیدری بلوکی ضمن اعلام این خبر افزود: بر اساس تجزیه و تحلیل های آماری به طور میانگین ماهانه بالغ بر ۳۱ میلیارد تومان برای تحقق تعهدات بلند مدت شامل مستمری بازنشستگان، از کار افتادگان و بازماندگان طی سال جاری هزینه شده است.

وی اظهار داشت: در شش ماهه نخست سال جاری، پرداخت مبلغی بالغ بر ۸ میلیارد و ۵۰۰ هزار تومان به بیمه شدگان و مستمری بگیران در بخش تعهدات کوتاه مدت به بیمه شدگان و مستمری بگیران صورت گرفت.

حیدری بلوکی خاطرنشان کرد: تعداد ۶ کانون بازنشستگی در استان هرمزگان فعالیت دارند که در شهرهای بندرعباس، بندر لنگه، رودان، میناب، پارسیان و بندر جاسک مستقر هستند.

به گفته مدیرکل تامین اجتماعی هرمزگان، در سال گذشته تعداد ۱۹۷ نفر مستمری بگیر جهت دریافت وام ۲۰ میلیون ریالی به بانک رفاه معرفی شدند که در مجموع قریب به ۴میلیارد ریال تسهیلات برای این افراد را شامل می شد.

وی ضمن اشاره به استفاده از ابزارهای الکترونیکی برای خدمات رسانی به جامعه مستمری بگیران و بازنشستگان هرمزگان گفت: علاوه بر اطلاع رسانی پیامکی به جامعه تحت پوشش، امکان اخذ فیش حقوقی و احکام افزایش آن از سایت www.hormozgan.tamin.ir بدون نیاز به مراجعه حضوری افراد به شعب تامین اجتماعی فراهم شده است.

این مقام مسئول ضمن بیان این مطلب که حدود ۶۷هزار نفر مستمری بگیر تحت پوشش تامین اجتماعی در استان هرمزگان هستند، یادآور شد: این سازمان بیمه گر اجتماعی با ۴۴۸ نفر نیروی انسانی، در ۱۶ شعبه اصلی، ۸ شعبه اقماری فعال و دو کارگزاری در شهر بندرعباس در حال خدمت رسانی به کارفرمایان، بیمه شدگان و مستمری بگیران هرمزگانی می باشد.