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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۹:۴۹

شهردار خوی در گفتگو با مهر:

احداث نماد مزار پوریای ولی در خوی خاتمه یافت

احداث نماد مزار پوریای ولی در خوی خاتمه یافت

ارومیه - شهردار خوی گفت: احداث باغ پوریا در محوطه آرامگاه پوریای ولی در خوی در دستور کار قرار گرفته و قدم اول احداث نماد مزار پوریای ولی دراین باغ به اتمام رسید.

محرم اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به احداث باغ پوریای ولی در این شهرستان اظهار داشت: شهرداری خوی با توجه به اهمیت جذب توریست و مسافران علاقمند به حوزه میراث فرهنگی و اماکن تاریخی همچنین جایگاه فرهنگی تاریخی خوی در طول سده‌های گذشته و معرفی چهره‌های جاودانه شهر خوی در عرصه ملی و فراملی، احداث باغ پوریا در محوطه آرامگاه پوریای ولی در دستور کار  قرار داد.

وی اضافه کرد: طبیعتا بخشی از اقدامات عمرانی شهرداری در بخش فرهنگی به مرمت، بازسازی، حفظ و نگهداری اماکن تاریخی چون دروازه سنگی، ساختمان قدیم شهرداری و سایر برمی‌گردد و شهرداری خوی یکی از رسالت‌های خود را در حفظ میراث فرهنگی می‌داند و بر همین اساس تمام تلاش خود را بکار گرفت تا با احداث باغ پوریا گام موثری در معرفی آرامگاه پوریا بردارد.

شهردارخوی تاکید کرد: طی سال‌های اخیر بخشی از محوطه‌سازی این باغ صورت گرفته بود که در ماه‌های گذشته با تسریع در روند اجرای این پروژه شاهد اتمام محوطه‌سازی آرامگاه پوریای ولی هستیم و محوطه‌سازی کلی باغ پوریا شامل کف‌سازی، اجرای بخش‌های فضای سبز، جداره‌سازی همچنین ساخت نماد آرامگاه پوریای به اتمام رسیده و شبکه روشنایی محوطه نیز انجام شده است.

اکبرزاده خاطر نشان کرد: در حال حاضر سنگ قبر طراحی شده برای مزار این قهرمان فراملی در حال آماده‌سازی است و طی هفته جاری  بر روی مزار تعبیه خواهد شد و احداث سرویس بهداشتی ویژه آقایان و بانوان در محوطه بیرونی باغ پوریا نیز در دست انجام بوده و در مرحله پایانی این پروژه احداث سر در ورودی باغ صورت می‌گیرد.

وی همچنین ضمن اشاره به روند عملیات پل غیرهمسطح جهاد خوی گفت: نصب تیرورق‌های سه دهنه از تقاطع غیرهمسطح جهاد از اول هفته جاری آغاز شده و پس از نصب این تیرورق‌ها ساخت عرشه تقاطع به اتمام می‌رسد و تمامی تیرورق‌های این سه دهنه باقیمانده در محل احداث تقاطع پیاده شده و طی یک‌ماه آینده نصب آن‌ها به اتمام می‌رسد.

شهردارخوی افزود: نصب چراغ روشنایی تقاطع نیز با پیشرفت بیش از ۶۰ درصدی در حال اجرا بوده و همزمان با اتمام نصب تیرورق‌ها شبکه روشنایی تقاطع نیز به اتمام خواهد رسید.

اکبرزاده با اشاره به پروژه آمفی تئاتر روباز نیز تصریح کرد:نصب صندلی‌های ویژه تماشاگران در آمفی تئاتر روباز به اتمام رسیده  و در حال حاضر در مراحل پایانی اجرای پروژه قرار دارد و به‌زودی نصب چراغ‌های روشنایی کف محوطه نصب پایه و ستون ویژه تعبیه پروژکتورهای نورپردازی سِن آمفی تئاتر نیز بزودی آغاز می‌شود.

کد مطلب 3797599

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