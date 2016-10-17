احداث نماد مزار پوریای ولی در خوی خاتمه یافت

محرم اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به احداث باغ پوریای ولی در این شهرستان اظهار داشت: شهرداری خوی با توجه به اهمیت جذب توریست و مسافران علاقمند به حوزه میراث فرهنگی و اماکن تاریخی همچنین جایگاه فرهنگی تاریخی خوی در طول سدههای گذشته و معرفی چهرههای جاودانه شهر خوی در عرصه ملی و فراملی، احداث باغ پوریا در محوطه آرامگاه پوریای ولی در دستور کار قرار داد.
وی اضافه کرد: طبیعتا بخشی از اقدامات عمرانی شهرداری در بخش فرهنگی به مرمت، بازسازی، حفظ و نگهداری اماکن تاریخی چون دروازه سنگی، ساختمان قدیم شهرداری و سایر برمیگردد و شهرداری خوی یکی از رسالتهای خود را در حفظ میراث فرهنگی میداند و بر همین اساس تمام تلاش خود را بکار گرفت تا با احداث باغ پوریا گام موثری در معرفی آرامگاه پوریا بردارد.
شهردارخوی تاکید کرد: طی سالهای اخیر بخشی از محوطهسازی این باغ صورت گرفته بود که در ماههای گذشته با تسریع در روند اجرای این پروژه شاهد اتمام محوطهسازی آرامگاه پوریای ولی هستیم و محوطهسازی کلی باغ پوریا شامل کفسازی، اجرای بخشهای فضای سبز، جدارهسازی همچنین ساخت نماد آرامگاه پوریای به اتمام رسیده و شبکه روشنایی محوطه نیز انجام شده است.
اکبرزاده خاطر نشان کرد: در حال حاضر سنگ قبر طراحی شده برای مزار این قهرمان فراملی در حال آمادهسازی است و طی هفته جاری بر روی مزار تعبیه خواهد شد و احداث سرویس بهداشتی ویژه آقایان و بانوان در محوطه بیرونی باغ پوریا نیز در دست انجام بوده و در مرحله پایانی این پروژه احداث سر در ورودی باغ صورت میگیرد.
وی همچنین ضمن اشاره به روند عملیات پل غیرهمسطح جهاد خوی گفت: نصب تیرورقهای سه دهنه از تقاطع غیرهمسطح جهاد از اول هفته جاری آغاز شده و پس از نصب این تیرورقها ساخت عرشه تقاطع به اتمام میرسد و تمامی تیرورقهای این سه دهنه باقیمانده در محل احداث تقاطع پیاده شده و طی یکماه آینده نصب آنها به اتمام میرسد.
شهردارخوی افزود: نصب چراغ روشنایی تقاطع نیز با پیشرفت بیش از ۶۰ درصدی در حال اجرا بوده و همزمان با اتمام نصب تیرورقها شبکه روشنایی تقاطع نیز به اتمام خواهد رسید.
اکبرزاده با اشاره به پروژه آمفی تئاتر روباز نیز تصریح کرد:نصب صندلیهای ویژه تماشاگران در آمفی تئاتر روباز به اتمام رسیده و در حال حاضر در مراحل پایانی اجرای پروژه قرار دارد و بهزودی نصب چراغهای روشنایی کف محوطه نصب پایه و ستون ویژه تعبیه پروژکتورهای نورپردازی سِن آمفی تئاتر نیز بزودی آغاز میشود.
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