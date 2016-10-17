قصه گویان استان فارس به رقابت می پردازند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس، زهرا افتخاری با اعلام این خبر افزود: نوزدهمین جشنواره استانی قصه گویی با حضور قصه گویان منتخب بخش های مربیان، نوجوانان، آزاد و پدربزرگ ها و مادربزرگ ها از ۳ تا ۵ آبان ماه در مجتمع فرهنگی هنری این اداره کل در شیراز برگزار می شود.

مدیر کل کانون پرورش فکری فارس گفت: پیش از این فراخوان و شرایط شرکت در جشنواره به مراکز فرهنگی هنری کانون در سراسر استان فارس ارسال شده که به همت همکاران ، استقبال خوبی از جشنواره به عمل آمده است.

دبیر نوزدهمین جشنواره استانی قصه گویی همچنین با اشاره به تعداد افراد شرکت کننده در این جشنواره گفت: ۸۴ نفر از مربیان، ۷۰ نوجوان، ۳۲ قصه گوی آزاد و ۱۷ نفر از پدربزرگ هاو مادربزرگ ها داوطلب شرکت در جشنواره استانی قصه گویی استان فارس شده اند که در این راستا از صبح دیروز ۲۵ مهرماه مرحله ی اول داوری در دو بخش نوجوانان و بخش مربیان، آزاد و پدربزرگ ها و مادربزرگ ها با حضور ۶ داور آغاز شده است.