سرانه مصرف آب به ازای هر نفر در ایلام ۲۶۰ لیتر است

داراب بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه با افزایش مصرف آب منابع تولید نیز کاهش پیدا خواهد کرد، نهادینه شدن فرهنگ کنترل و مدیریت مصرف باید مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان داشت: مشترکانی که بیش از ۲۰ متر مکعب آب مصرف می کنند به عنوان مشترک پر مصرف معرفی می شوند که تاکنون ۴۸ هزار مشترک در سطح استان دارای چنین وضعیتی هستند.

بیرانوند تصریح کرد: سرانه مصرف آب به ازای هر نفر در ایلام ۲۶۰ لیتر بوده که این میزان نسبت به میانگین کشوری بیشتر است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب بیشترین مصرف آب در استان را مربوط به شهرهای ایلام، دهلران، دره شهر و آبدانان و کمترین میزان مصرف را نیز در شهرستان ایوان اعلام کرد.

وی عنوان کرد: حجم تولید آب در استان سالانه ۴۰ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب است که علاوه بر هدر رفت بخشی از آن بدلیل فرسودگی شبکه، میزان مصرف آن نیز به نسبت میانگین کشوری افزایش را نشان می دهد.