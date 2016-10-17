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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۹:۴۱

در توافقنامه پاریس تحریم و تنبیه نداریم

در توافقنامه پاریس تحریم و تنبیه نداریم

رئیس مرکز امور بین الملل سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: بر اساس توافقنامه پاریس، ایران متعهد به مشارکت در تغییرات آب و هوایی و کاهش گازهای گلخانه ای تا ۴ درصد تا سال ۲۰۳۰ شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، مجید شفیع پور افزود: با برداشته شدن همه تحریم ها و به دست آوردن حمایت و همکاری سازمان های بین المللی می توانیم ۸ درصد دیگر به این مقدار اضافه کنیم.

این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست با انتقاد از طرح مطالب خلاف واقع در برخی رسانه ها مبنی بر اعمال تحریم بر کشور در صورت عدم اجرای تعهدات پاریس، هیچگونه تحریم یا تنبیهی در توافق پاریس در نظر گرفته نشده است.

توافق نامه پاریس ذیل کنوانسیون تغییر اقلیم ملل متحد (۱۹۹۲) است و هدف آن رفع موانع بر سر راه اقدامات علیه تغییرات اقلیمی و همچنین سرمایه گذاری در جهت اقتصادی کم کربن، مقاوم، انعطاف پذیر و پایدار است و جلوگیری از افزایش دمای زمین بیش از ۲ درجه سانتیگراد در قرن جاری و تلاش در جهت محدودیت افزایش دما به زیر ۱.۵ درجه سانتیگراد نسبت به سطح آن پیش از صنعتی شدن است.

توافقنامه پاریس که در تاریخ ۱۲ دسامبر ۲۰۱۵ در پاریس توسط ۱۹۵ کشور مورد توافق قرار گرفت، برای اولین بار باعث شد که تمامی کشورها برای انجام کاری مشترک بر اساس مسئولیت های تاریخی، فعلی و آینده شان در کنار هم به توافق برسند.

این توافقنامه تاریخی که از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰ اجرایی خواهد شد از همه ۱۹۵ کشور امضا کننده می خواهد تا با طرح های داوطلبانه شان برای کاهش گازهای آلاینده اقدام کنند.

برنامه مشارکت جمهوری اسلامی ایران برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای شامل دو بخش ۴ درصد غیر مشروط و ۸ درصد مشروط است.

کد مطلب 3797609
مسعود بربر

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