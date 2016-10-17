به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فاز اول اقامتگاه بوم‌گردی عمارت اربابی واقع در روستای بهجت آباد از توابع شهرستان آبیک با حضور رحمانی فرماندار آبیک، بهنام ملکی مشاور استاندار، جواد حضرتی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین و جمعی از مسئولان و مردم محلی افتتاح شد.

اقامتگاه بوم‌گردی عمارت اربابی با سرمایه گذاری زهرا یگانه در زمینی به مساحت ۲۰۵۰ مترمربع و زیربنای ۶۱۳ متربع در یک طبقه احداث شده و شامل ۴ اتاق، ۱۵ تخت و رستوران سنتی همراه با ارائه غذاهای محلی و بومی بوده و زمینه اشتغالزایی هشت نفر را فراهم کرده است.

محمدعلی حضرتی در مراسم افتتاح این اقامتگاه بوم‌گردی گفت: این اقامت گاهها عینی‌ترین راهکار توسعه گردشگری روستایی و جذب مسافر در فضاهای بومی و طبیعی محسوب می شود و برای ساکنان شهرهای شلوغ و مسافران داخلی و خارجی، اقامت در یک محیط بومی و طبیعی حس بسیار دلنشین است.

وی افزود: ساماندهی این فضاها که مبتنی بر حفظ اصالت‌های معماری و مصالح بومی سازگار با اقلیم راه‌اندازی می‌شود علاوه بر تامین آرامش و امنیت گردشگران،فرصت آشنایی آنها با نحوه معیشت و آداب و رسوم فرهنگی و اجتماعی سنتی روستا را فراهم می کند.

حضرتی با اشاره به افتتاح دو اقامتگاه بوم‌گردی در زمان سفر هیئت دولت به قزوین اظهارداشت: اقامتگاه‌های بوم‌گردی میرزاجان واقع در روستای زرآباد از توابع بخش الموت شرقی و عمارت اربابی بهجت آباد در زمان سفر هیئت دولت به استان قزوین از طریق ویدئو کنفرانس با حضور سلطانی‌فر معاون رئیس جمهور و رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری کشور به دستور رئیس جمهور به صورت رسمی افتتاح شد.

وی بیان کرد: فاز دوم این پروژه نیز شامل توسعه قسمت‌های جنوبی این واحد اقامتی پذیرایی بزودی به اجرا در خواهد آمد.

حضرتی فرهنگ ‌سازی برای جذب گردشگران به فضاهای روستایی و اسکان در اقامتگاه‌های بوم‌گردی را مهم خواند و افزود: فرهنگ‌سازی از طریق اقامت و پذیرایی میهمانان رسمی و اداری نهادهای دولتی در اقامتگاه بوم ‌گردی بهجت آباد می‌تواند نقش مهمی در معرفی و جذب گردشگر به این واحد پذیرایی بومی داشته باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان قزوین یادآورشد: دهیاری و شورای روستا باید کمک کنند تااین فضا که در پیوستگی با فضاهای پیرامون است به لحاظ تاریخی بازخوانی و بازشناسی شده تا گردشگران بتوانند به نحو مطلوبی از اقلیم منطقه بهره‌مند شوند.

وی تصریح کرد: با توجه به نزدیکی اقامتگاه بوم‌گردی عمارت اربابی به اتوبان، شهرهای تهران و قزوین و شهرستان آبیک، ظرفیت بالایی برای جذب مسافر در این واحد وجود دارد در عین حال برای شهروندان قزوینی و ساکنان شهرهای تهران و کرج که تمایل دارند حس آرامش در محیط روستایی را تجربه کنند، فضای بسیار مطلوبی خواهد بود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین گردشگری را یک فرآیند مردم محور دانست و یادآورشد:رویکردمهم ما در ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایمن سازی جوامع محلی است و ساکنان بومی روستاها با ارائه خدمات یکپارچه و پذیرایی اصیل می‌توانند نقش تعیین کننده‌ای در جذب مسافران و احیاء آداب و رسوم بومی و محلی داشته باشند و در کنار این اقدامات حمایت بخش دولتی از طریق فراهم آوردن تسهیلات و سازکارهای دولتی در پیشبرد این روند ضروری است.

وی با اشاره به تاریخچه اقامتگاه بوم‌گردی عمارت اربابی ادامه داد: این واحد پذیرایی بخشی از خانه اربابی سالار منصور از رهبران مشروطه بوده که بنا بر نقل‌های تاریخ مشروطه، نقش به سزایی در جریان فتح تهران داشته و در شهر قزوین نیز فعالیت‌های گسترده‌ای در زمینه آگاه‌سازی اجتماعی انجام داده، وی از خانواده بزرگی برخاسته که از قدرت طبقاتی و جایگاه اجتماعی خود در جهت تحقق مشروطه به خوبی استفاده کرده است.

حضرتی اضافه کرد: خوشبختانه با اراده بازماندگان و نوادگان سالار منصور و سرمایه‌گذاری وی در منطقه این اتفاق خوب رقم خورده که امیدواریم عمارت اربابی بهجت آباد به درستی معرفی و همواره مملو از حضور مسافران باشد.