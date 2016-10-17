بیمارستان ولیعصر خرمشهر به «لاپاراسکوپ» مجهز شد

راحیل ابوعلی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای خرید این دستگاه پزشکی یک میلیارد و ۲۵۵ میلیون ریال هزینه شده است.

وی افزود: این ست کامل شامل دوربین، نمایشگر، منبع نور، وسایل ثبت و تلسکوپ است.

رئیس اداره تجهیزات پزشکی دانشکده علوم پزشکی آبادان اضافه کرد: لاپاراسکوپ، دستگاهی برای دیدن شکم و به نوعی روشی در جراحی نوین است.

ابوعلی ادامه داد: با استفاده از این دستگاه بدون باز کردن شکم، حفره داخل آن و لگن به طور کامل روشن و نمایان دیده می‌شود.

وی همچنین از خرید سه دستگاه چراغ سیالیتیک پرتابل به ارزش ریالی ۳۵۷ میلیون ریال برای بیمارستان شهید معرفی‌زاده شادگان از محل اعتبارات طرح تحول نظام سلامت از طریق هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، خبر داد.