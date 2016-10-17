محسن نعمتاللهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود انجمنهای متعدد شهر در شهرستان جهرم گفت: این شهرستان دارای سه انجمن فعال در حوزه شعر است که شاعران بسیاری را زیرپوشش دارد.
وی به ظرفیت شعر و شاعری در شهرستان جهرم اشاره کرد و افزود: دهها عنوان کتاب شعر توسط شاعران جهرمی منتشر شده که نشان از توانمندی و ظرفیت بالای شاعران این شهرستان است.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان جهرم برگزاری بیش از 10 شب شعر در طول سال توسط شاعران جهرمی اشاره کرد و اظهارداشت: شاعران جهرم با حضور در محافل شعر سایر استانها در برگزاری شبهای شعر کشور سهیم هستند.
وی به ظرفیت شعر آیینی در جهرم اشاره کرد که هر سال تعدادی از این شاعران در دیدار با مقام معظم رهبری حضور دارند.
نعمتاللهی به ضرورت همگرایی میان انجمنهای شعر جهرم تاکید کرد و خواستار ایجاد یک هسته مرکزی در حوزه شعر این شهرستان شد.
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