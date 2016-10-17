محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت در ۹ عملیات اطفای حریق و ۳ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۳۲۰ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۱۲ مورد منجر به عملیات شده، ۱۳ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۳۰ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۲۶۵ مورد نیز ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۹ مورد آتش سوزی شامل حریق گاوداری در جاده ملایر، ۲ مورد حریق مخروبه در بلوار مدنی و جولان، ۴ مورد حریق باغ در میدان بیمه و روستای سنگستان ۳ مورد، احتیاط حریق در حادثه نشت بنزین خودرو در خیابان جهان نما و حریق عمدی مراتع و پوشش گیاهی در جاده «ابرو» بوده است.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد: همچنین ۳ مورد عملیات امداد و نجات شامل ۲ مورد نجات افراد محبوس شده در آسانسور در بلوار مطهری و میدان شیرسنگی و مهار حیوانات در بلوار شهید احمدی روشن توسط آتش نشانان به انجام رسید.