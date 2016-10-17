امید علوی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه ۲۵ مهرماه جاری تا پنجم آبان زمان برگزاری اردوی کشتی گیران است، اظهار کرد: رقابتهای کشتی پهلوانی قهرمانی جهان ۲۲ آبان ماه امسال در کشور بلاروس با حضور پنج نماینده از خراسان شمالی برگزار میشود.
علوی زاده افزود: جلال علیزاده از شیروان، حمید الهیان، احمد جفاکش و امیرحسین محمدی از بجنورد، مجتبی کلانتریان از اسفراین نمایندگان خراسان شمالی در این رقابتها هستند و محسن محمدی نیز مربی تیم اعزامی است.
وی افزود: اتحادیه جهانی کشتی با ثبت این مسابقات در تقویم رسمی خود از برگزاری این رقابتها با حضور فدراسیونهای ملی کشتی عضو خود در مینسک پایتخت بلاروس خبر داده است و پیرو سیاستهای اعلامی «کمیته بینالمللی المپیک» مبنی بر مدیریت کشتیهای سنتی توسط اتحادیه جهانی کشتی، رقابت جدی میان کشورهای دارای کشتیهای سنتی، بهویژه کشورهای مدعی در دنیای کشتی، برای جا انداختن شیوه کشتی سنتی خود در اتحادیه جهانی کشتی ایجاد میشود.
سرپرست هیئت کشتی استان تصریح کرد: همچنین با پیگیریهای فدراسیون کشتی ایران از سال گذشته «کشتی پهلوانی» جزو کشتیهای سنتی تحت پوشش «اتحادیه جهانی» قرار گرفت و با برگزاری رقابتهای بینالمللی کشتی پهلوانی در «جام تختی» و «جام مدوید» به دلیل نزدیک بودن شیوه و فن کشتیگیری در «کشتی پهلوانی» با «کشتی آزاد»، این شیوه کشتی سنتی مورد استقبال کشتی گیران کشورهای مختلف قرارگرفته است.
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