اجرای همگانی تئاتر «پره پروانه پولادی» آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، یکشنبه شب در آیینی که با حضور علاقه مندان هنر تئاتر در تماشاخانه استاد سپاسدار شیراز برگزار شد، اکران همگانی تئاتر «پره پروانه پولادی» آغاز شد.

در این آیین که با حضور هنرمندان و پیشکسوتان هنر تئاتر در تماشاخانه استاد سپاسدار برگزار شد، عباس چهل تنان سرپرست گروه تئاتر پویا به ارائه پیشینه ای از تاسیس گروه تئاتر پویا در شیراز پرداخت و گفت: این گروه تاکنون بیش از ۵۰ نمایش در سبک‌ها و شیوه های مختلف به روی صحنه برده است.

پس از آن، استاد رحیم هودی پیرامون ماهیت هنر تئاتر پرداخت و شادمانی خود را از حضور هنرمندان در صحنه اعلام کرد.

در ادامه پس از امضای پوستر نمایش «پره پروانه پولادی» توسط استاد هودی، اصغر زیبایی نژاد از هنرمندان قدیمی ضمن برشمردن نکات مثبت گروه تئاتر پویا که همانند خانواده ای بزرگ سالها در کنار هم قرار دارند، تلاش این هنرمندان را ستود.

زیبایی نژاد با تمجید از شیوه تئاتری نوید جعفری، کارگردان این اثر نمایشی، آن را یکی از بهترین اجراهای گروه پویا برشمرد و افزود: جعفری از معدود هنرمندان فارس است که صاحب مدیریت ویژه ای است.

در بخش دیگر این آیین نوید جعفری، کارگردان تئاتر «پره پروانه پولادی» با تقدیر از حضور گرم هنرمندان اجرای نخست این تئاتر را به «داریو فو» نویسنده و کارگردان فقید ایتالیایی تقدیم کرد که کمتر از یک هفته پیش از دنیا رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اتمام صحبت‌ها و اجرای تئاتر، پوستر نمایش «پره پروانه پولادی» توسط هنرمندان حاضر امضا شد.

پس از حضور موفقیت آمیز نمایش «پره پروانه پولادی» در بیست و هفتمین جشنواره تئاتر فجر استان فارس که منجر به کسب جایزه دوم بازیگری مرد و سوم کارگردانی و جایزه نخست طراحی پوستر و بروشور شد، از ۲۵ مهر اجرای همگانی تئاتر یادشده آغاز و تا ۱۴ آبان ادامه می یابد.