به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، عبدالله مابری وزیر خارجه ساحل عاج عصر روزگذشته با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

لاریجانی در ابتدای این دیدار با اشاره به روابط خوب ایران و ساحل عاج گفت: همواره مناسبات خوبی میان دوکشور بویژه در عرصه پارلمانی برقرار بوده و مجلس شورای اسلامی با تشکیل گروه دوستی پارلمانی از توسعه ارتباطات دو کشور حمایت می‌کند.

وی همچنین افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای برقراری روابط سازنده با آفریقا قرار دارد از اینرو توسعه مناسبات با ساحل عاج بعنوان کشوری مهم در آفریقا مورد توجه ایران است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: آشنایی تجار ایرانی با نیازمندی‌های ساحل عاج در بخش‌های مختلف و گسترش همکاری‌های دو کشور در زمینه های علمی ، صنعتی، داروسازی و انرژی برای دو ملت مفید است.

عبدالله مابری وزیر خارجه ساحل عاج نیز در همین دیدار با ابراز خرسندی از سفر به ایران گفت: توسعه مناسبات با جمهوری اسلامی ایران بعنوان کشوری مهم در منطقه و جهان از جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی ساحل عاج برخوردار است.

وی در ادامه با اشاره به پیشرفت های قابل توجه ایران در زمینه های مختلف گفت: همکاری با ایران در زمینه های انرژی از جمله احداث خطوط انتقال نفت و گاز، توسعه زیر ساخت ها، صنایع غذایی و آموزش فنی و حرفه ای می تواند به ساحل عاج برای تحقق اهداف توسعه این کشور کمک شایانی نماید.

وزیر خارجه ساحل عاج افزود: معضل تروریسم مانعی جدی بر سر توسعه و پیشرفت کشورهاست و مبارزه با آن نیازمند همکاری جمعی همه کشور های جهان است.

وی همچنین گفت: ساحل عاج همواره کلیه اقدامات تروریستی از جمله استفاده ابزاری از نام اسلام توسط آنان را محکوم کرده است.

وزیر خارجه ساحل عاج در پایان این دیدار نسبت به توسعه مناسبات دو کشور در عرصه های سیاسی و پارلمانی ابراز امیدواری کرد و خواستار بهره مندی از تجارب ایران در زمینه های مختلف گردید.