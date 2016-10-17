حسین سالار آملی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور هیاتی عالی رتبه از مراکز آموزشی و تحقیقاتی کشور آلمان گفت: هیاتی که اخیرا به کشورمان وارد شده بود، بزرگترین هیات علمی و فناوری کشور آلمان بود و تمام نهادهای علمی این کشور در آن هیات حضور داشتند.

وی ادامه داد: در این دیدار توافق نامه ای در زمینه دوره های و آموزش فنی و حرفه ای و دوره های مشترک پژوهشی میان وزارت علوم کشورمان با وزارت آموزش و تحقیقات آلمان به امضا رسید.

قائم مقام وزیرعلوم در امور بین الملل ادامه داد: کشور آلمان از جمله کشورهایی است که در برگزاری دوره های فنی و حرفه ای بسیار موفق است. بسیاری از کارخانه‌ها و دستگاه‌های پیشرفته این کشور توسط این دوره‌ها پشتیبانی می شود.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین قرار شد که دوره مشترک در این زمینه داشته باشیم تا بتوانیم، پیشرفت های بیشتری داشته باشیم.

سالارآملی افزود: دانشجویان فنی و حرفه ای و علمی کاربردی که می خواهند وارد بازار کار شوند، مخاطبان این دوره ها هستند، در قالب این دوره ها برخی از اساتید برای فراگیری دوره ها به کشور آلمان اعزام می شوند و برخی از اساتید نیز ممکن است از کشور آلمان وارد ایران شوند تا این دوره ها راه اندازی شود.