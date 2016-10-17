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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۴۱

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان:

ابعاد عرفانی اربعین مورد توجه قرار گیرد

ابعاد عرفانی اربعین مورد توجه قرار گیرد

زنجان- مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: باید به ابعاد عرفانی اربعین توجه شود و رعایت آداب و اخلاق مورد توجه باشد.

حجت الاسلام مسعود صفی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر به اربعین حسینی اشاره کردو افزود: باید توجه به حضور مردم در اربعین پررنگ شود و با نهایت آداب اربعین و بعد عرفانی آن توجه شود. 

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: باید رفتار عزاداران حسینی در عراق طوری باشد که مرجعیت دینی عراق را خدشه دار نکند و مردم عراق مورد تکریم قرار بگیرند که در راستای تحقق این امر مهم مدیریت و برنامه ریزی ها و ساماندهی های لازم با هیئت های مذهبی انجام گرفته است. 

صفی یاری تاکید کرد: گرامیداشت اربعین رمز تداوم شور  و فرهنگ عاشورایی است و همین ویژگی سبب احیای سیره ائمه اطهار (ع) شده است.

وی گفت: حضور باشکوه و با عظمت مردم در اربعین حسینی یک حرکت عظیم فرهنگی و دینی  است و در این میان باید این حضور توام با اخلاق و عرفان باشد. 

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان تصریح کرد:  مردم با حضور پررنگ خود در اربعین حسینی ارادت خود را به اهل بیت (ع) نشان می دهند و اقتدار و عظمت شیعه را به دشمنان نشان می دهد. 

صفی یاری گفت: حضور پررنگ مردم در اربعین حسینی یک حرکت عظیم فرهنگی و دینی است و این حضور دشمنان دین و اسلام را خشمگین خواهد کرد. 

وی یاد آورشد: اربعین سالار شهیدان باید هر سال پررنگ تر از سال گذشته برگزار شود و درراستای تحقق این امر مهم مدیریت لازم باید در دستور کار قرار گیرد.

کد مطلب 3797654

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