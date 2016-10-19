لزوم فرهنگ سازی حفاظت محیط زیست از کودکی/شکار فُک متوقف شود

خبرگزاری مهر، گروه استانها- مونا محمدقاسمی: پریناز ایزدیار یا همان «شیرین دیوانسالار» سریال محبوب شهرزاد به گلستان و منطقه آشوراده سفرکرد تا شاهد آزادسازی «حطیمه خانم»، فُک خزری که طی چند روز گذشته در تور صیادان گلستانی گیرکرده بود، باشد. در فضای مجازی از این هنرپیشه ۳۱ ساله بهعنوان حامی حیوانات و حیاتوحش یاد میشود.
در حاشیه مراسم آزادسازی فُک خزری خبرنگار مهر گفتگویی را با این هنرپیشه سینما و تلویزیون انجام داد که در ادامه مشروح آن را میخوانید.
*در فضای مجازی شما بهعنوان یک فعال و دوستدار حیوانات شناخته میشوید، این علاقه از کی در شما به وجود آمد؟
علاقه من به حیوانات به دوران کودکیام برمیگردد، از زمانی که خودم را شناختم به هر نوع حیوانی حتی مارمولک و قورباغه هم علاقه داشتم؛ البته تمامی اعضای خانوادهام هم مانند من به حیوانات علاقه داشتند و این علاقه به حیوانات را از همان دوران کودکی با کمکهای امدادی و غذایی که خانوادهام نسبت به حیوانات انجام میدادند میدیدم.
اما چیزی که من را به وجد میآورد این است که من بهعنوان اشرف مخلوقات خداوند تا جایی که میتوانم به سایر مخلوقات خداوند کمک کنم و احساس میکنم این کار وظیفه من است.
به نظر من هرجایی که انسان دستش میرسد باید کمک کند حالا نیازمند کمک چه انسان باشد یا هر موجود دیگری، به نظر من فردی که نتواند به یک موجود بیگناه کمک کند قطعاً نمیتواند به همنوع خودش هم کمک کند.
* نظر شما در رابطه با افرادی که اقدام به حیوان آزاری میکنند، چیست؟
به نظر من تخریب محیط زیست به خصوص حیوان آزاری ریشه در کودکی و فرهنگسازی فرد دارد، شک نکنید فردی که میتواند به حیوانات آسیب برساند توانایی آسیب رساندن به انسانها را هم دارد.
* فرهنگسازی برای کمک به حیوانات از کجا باید شروع شود؟
معتقدم فرهنگسازی باید از سنین کودکی آغاز شود، چراکه هر چیزی که در کودکی به انسانها یاد داده میشود در وجودش نهادینه میشود. خانوادهها باید از همان ابتدا به کودکانشان یاد دهند آزار رساندن به حیوانات کار ناپسندی است و حتی میتوانند حمایت از حیوانات را با حشرات کوچکی مانند مورچه آغاز کنند.
*در رابطه با مراسم رهاسازی فک که در آن شرکت کردهاید، صحبت کنید، چطور از برگزاری این مراسم مطلع شدید؟
من پیگیری مسائل مرتبط با حیوانات هستم و از صفحات اینستگرام و هنرمندان حامی حیوانات مطلع شدم که چنین مراسمی برگزار میشود و تصمیم گرفتم تحت هر شرایطی در این مراسم حضور داشته باشم.
*نظرتان راجع به فک و مرکز لنی هارت چیست؟
اولین بار است که فُک را از نزدیک می ببینم و به نظرم موجود خیلی جذابی است و خیلی ناراحتم که این پستاندار نادر دریای خزر اینگونه بیرحمانه در روسیه شکار میشود و امیدوارم هرچه زودتر شکارشان متوقف شود؛ البته امیدوارم افرادی هم که لباسهایی از جنس پوست اینگونه از حیوانات را استفاده میکنند پشیمان شوند و دیگر استفاده نکنند چراکه اگر متقاضی وجود نداشته باشد دیگر شکاری انجام نمیشود.
نزدیک به یک سال و نیم است که این مرکز را میشناسم و امروز که کارشان را از نزدیک دیدم متوجه شدم کار خیلی سختی را دنبال میکنند و به آنها خسته نباشید میگویم.
*اگربار دیگر مطلع شوید در این مکان مراسم رها سازی فک خزری برگزار میشود باز هم تمایل دارید شرکت کنید؟
بله حتما، در صورتی که مشغول به کار نباشم و وقت خالی داشته باشم حتما دوباره به این مکان میآیم.
*خطاب به طرفدارانتان در راستای حمایت از حیوانات مطلبی بگویید.
فقط میتوانم بگویم اگر ما ناممان انسان و اشرف مخلوقات است باید آن را ثابت کنیم و به حیوانات و سایر آفریدههای خداوند کمک کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این هم در تاریخ هشت فروردین سال ۹۵ مراسم رهاسازی ۷۴ امین فک خزری با حضور جمعی از هنرمندان در جزیره آشوراده انجام گرفت. میترا حجار، نفیسه روشن، کتایون جهانگیری و سینا حجازی با حضور در این مراسم حمایت خود را از فک خزری که به دلیل صید بیرویه کشور روسیه در حال انقراض است، اعلام کردند.
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