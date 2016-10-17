آمادگی محیط زیست ایلام برای انتقال ۱۵ رأس گوزن زرد ایرانی

مازیار سلیمان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: : تکثیر و احیاء گوزن زرد ایرانی از دیرباز در مناطق حفاظت شده «مانشت» و «قلارنگ» در استان ایلام صورت می گرفته و در واقع پهنه دشت زیبای زاگرس زیستگاه های اصلی این گونه نادر به شمار می رود.

مدیر کل حفاظت محیط‌ زیست استان ایلام گفت: در حال حاضر ۴۲ رأس گوزن زرد در سایت ایلام جود دارد که پیش‌بینی می‌شود تا چند ماه آینده به ۵۰ رأس افزایش یابند.

سلیمان‌نژاد، احیاء گونه‌های جانوری نادر را از دیگر برنامه‌های این دستگاه اعلام کرد و افزود: در این زمینه با ایجاد یک مرکز تکثیر گوزن زرد ایرانی نسبت به تکثیر آن اقدام شده که در سال گذشته به دلیل ازدیاد جمعیت ۱۰ رأس از آنها به سایر سایت‌های کشور انتقال یافت و امسال هم آمادگی داریم ۱۵ رأس دیگر به دیگر سایر سایت‌های کشور منتقل کنیم.

وی عنوان کرد: تعداد ۴۲ سازمان مردم‌نهاد در استان در راستای حفاظت از محیط‌زیست فعالیت می‌کنند و در این زمینه رتبه اول کشور راداریم لذا استان ایلام به‌عنوان محیط زیستی استان کشور از نظر مشارکت های مردمی معرفی‌شده است.

طرح احیا و تکثیر گوزن زرد ایرانی در خطر انقراض که از سال ۸۶ در استان ایلام آغاز شده بخشی از نگرانی های خطر انقراض این گونه نادر را رفع کرده است.