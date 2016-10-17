کیفیت ساختمان ۱۹۰ مدرسه غیردولتی مازندران مورد تایید نیست

سید علی قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ۱۹۰ مدرسه غیردولتی استان مورد تأیید اداره کل نوسازی استان قرار نگرفت و یکسال به این مدارس مهلت دادیم تا سال آتی شرایط تأیید را احراز کنند.

قاسمی اظهار داشت: امسال سیاست جدی را پیش رو داریم و آنهم نظارت همه جانبه بر مدارس غیردولتی است تا در حوزه مالی اداری، آموزشی، حقوق معلمان، کیفیت ساختمان و کلیه موارد، به سمت استاندارد پیش رو حرکت کنند.

این مسئول، بوفه‌های مدارس را یکی از مسائل چالش‌برانگیز عنوان کرد و افزود: در کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان، ساماندهی بوفه‌های مدارس مصوب شد و در سال تحصیلی جدید، پیگیر این مهم خواهیم بود.

مدیرکل آموزش‌وپرورش مازندران درباره تخلفات ثبت‌نام، گفت: خوشبختانه در شش ماهه سال ۹۵ حدود ۳۶ درصد تخلفات این حوزه نسبت به سال ۹۴ کاهش پیدا کرد و این نشانگر آن است که همکاران ما رفتار خوبی داشتند درعین‌حال کاهش خوبی در ثبت شکایات داشتیم.

قاسمی افزود: به دلیل سیاست‌های ما در شش ماهه گذشته ۱۳ مورد شکایت به سامانه آموزش و پرورش وارد شد که از هشت مورد سه مورد اداری، دو مورد مالی، دو مورد پرورشی و یک مورد آموزشی بود و سه موردنیاز به رسیدگی نداشت و با پیگیری صورت گرفته در ۱۱ مورد از این شکایات، شاکیان حق نداشتند.

قاسمی، توجه به پژوهش محوری مدارس را یکی از دستاوردهای مهم برشمرد و گفت: در سال ۹۳ یازده مدرسه پژوهش محور داشتیم و در سال ۹۴ این میزان به ۱۰۰ مدرسه رسید و در سال جدید هم بنا داریم این تعداد را افزایش دهیم.

وی استانداردسازی مدارس را دستاورد دیگر مدیریتی خود، عنوان کرد و افزود: ساخت مدارس از وظایف اداره کل نوسازی است ولی استانداردسازی مدارس در حوزه‌های آموزشی و پرورشی از وظایف ما است بنا داریم با سطح‌بندی مدارس و تربیت رهبران آموزشی استانداردسازی به لحاظ بهداشتی، چه در مدارس دولتی و چه غیردولتی با جدیت دنبال کنیم.