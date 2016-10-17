جزئیات درآمد مالیاتی دولت/وصول ۲.۱هزارمیلیارد مالیات واردات خودرو

به گزارش خبرنگار مهر، آمارهای رسمی بانکی مرکزی بر مبنای اطلاعات وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می دهد که دولت در ۵ ماهه ابتدای امسال ۳۵۶ هزار میلیارد ریال مالیات دریافت کرده است که از این رقم ۱۵۸ هزار میلیارد ریال مربوط به مالیات های غیر مستقیم و ۱۹۸ هزار میلیارد ریال مربوط به مالیات های مستقیم بوده است.

این در شرایطی است که مالیات بر درآمد در این مدت ۶۰ هزار میلیارد ریال، مالیات بر واردات ۲۹.۱ هزار میلیارد ریال، مالیات بر ثروت ۱۰.۳ هزار میلیارد ریال و مالیات بر کالاها و خدمات ۱۲۸.۹ هزار میلیارد ریال بوده است.

بررسی درآمدهای مالیاتی دولت حکایت از آن دارد حقوق ورودی کالاها ۲۷ هزار میلیارد ریال، مالیات بر واردات خودرو ۲.۱ هزار میلیارد ریال، مالیات بر فروش فرآورده های نفتی ۲۶.۳ هزار میلیارد ریال، مالیات بر ارزش افزوده ۸۳ هزار میلیارد ریال، عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور ۱.۲ هزار میلیارد ریال، مالیات بر فروش سیگار ۱.۵ هزار میلیارد ریال، مالیات بر نقل و انتقال اتومبیل ۲.۳ هزار میلیارد ریال و مالیات شماره گذاری خودرو ۳.۸ هزار میلیارد ریال بوده است.

همچنین مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی ۲۰.۳ هزار میلیارد ریال، مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی ۱۷.۸ هزار میلیارد ریال، مالیات مشاغل ۱۸.۹ هزار میلیارد ریال، مالیات مستقلات ۳ هزار میلیارد ریال، مالیات بر ارث ۱.۷ هزار میلیارد ریال، مالیات نقل و انتقال سرقفلی ۲.۷ هزار میلیارد ریال، مالیات نقل و انتقال سهام ۲.۴ هزار میلیارد ریال، مالیات نقل و انتقالات املاک ۱.۵ هزار میلیارد ریال و مالیات حق تمبر و اوراق بهادار ۱.۹ هزار میلیارد ریال بوده است.

همچنین مالیات علی الحساب اشخاص حقوقی دولتی ۲۱ هزار میلیارد ریال، مالیات معوقه اشخاص حقوقی دولتی ۲۳.۶ هزار میلیارد ریال، مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی ۰.۱ هزار میلیارد ریال، مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی ۸۳ هزار میلیارد ریال بوده است.

آمارهای رسمی دولت حکایت از آن دارد که دولت از محل مالیات علی الحساب شرکت های دولتی در حال واگذاری مالیات متفرقه درآمد، مالیات موضوع ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، حقوق ورودی دستگاه های اجرایی و دو درصد مالیات سایر کالاها، هیچگونه درآمدی در ۵ ماهه ابتدای امسال نداشته است.