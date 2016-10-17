رمان جدید محمدرضا یوسفی با موضوع مهاجرت منتشر شد

بهگزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابطعمومی و امور بینالملل کانون، کتاب «وقتی گنجشکی جیکجیک یاد میگیرد» در قالب طرح «رمان نوجوان امروز» از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است.
بر اساس این گزارش، مهاجرت و آسیبها و مشکلات آن موضوعهایی است که در این اثر به آنها پرداخته شده است.
جمیل پسری تاجیکستانی است که به افغانستان و ایران سفر میکند و در این سفر طولانی مشکلات عجیبی را پشت سر میگذارد. جنگ، قاچاق و بردگی بخشی از واقعیتهایی است که این نوجوان با آنها روبرو میشود و به تنهایی آنها را پشت سر میگذارد.
«جمیل که مرگ، کشتن، انفجار، شلاق و فروش خودش به عبدل و چیزهای دیگر را دیده بود، از اینکه توی معدهاش پر از مواد بود دیگر نمیترسید. خسته بود. فکر میکرد، چقدر ساده راز محمد به هوا رفت. بکتاش را خالدخان بیزبان کرده بود. میرویس به راحتی شمس را به رگبار بست. ملا قادر باغ را خمپارهباران کرد. خالدخان مثل آب خوردن او و نظیر را فروخت. دلش خواست دوتار را از روی متکا بیرون بیاورد و بزند. حسی به او میگفت آخرین دقایق زندگیاش را میگذراند...»
نویسنده کوشیده است با روایت زندگی بخشی از کودکان و نوجوانان خاورمیانه تصویری از شیوهی زندگی متفاوت آنان را به مخاطبان ایرانی ارایه دهد. مهاجرت و پناهندگی یکی از مسایل مهم سالهای اخیر است که بسیاری از کودکان و نوجوانان آن را تجربه میکنند، بیآنکه رسانهها و ادبیات به آن بپردازند. یوسفی در آثار اخیر خود بیش از پیش به کودکان و نوجوانان در معرض خطر پرداخته است و موضوعهای اجتماعی را دستمایهی خلق آثارش قرار داده است.
این رمان ۲۰۸ صفحه دارد و قیمت آن ۹ هزار و ۷۰۰ تومان عنوان شده است.
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