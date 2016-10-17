به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور محمد طلایی به عنوان سرمربی در تیم ملی کشتی آزاد، تیم جوانان بدون سرمربی ماند تا شورای فنی با توجه به گزینه‌های مورد نظر مجید ترکان به عنوان مدیرفنی، بهترین فرد را برای سرمربیگری جوانان تایید و انتخاب کند.

بر این اساس قرار بود نشست شورای فنی طی هفته گذشته برگزار و فرایند انتخاب سرمربی جوانان از بین گزینه‌های موجود صورت گیرد که ایام سوگواری ماه محرم و تعطیلات رسمی هفته گذشته، مانع برگزاری این نشست شد.

بدین ترتیب همه چیز به هفته جاری موکول شد، اما سفر مجید ترکان به استرالیا به عنوان مدرس در دوره های مربیگری قاره اقیانوسیه، بار دیگر زمان برگزاری نشست شورای فنی را تغییر کرد.

ابراهیم جوادی، عضو شورای فنی کشتی آزاد نیز به تازگی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرده بود: "شورای فنی همچنان منتظر گزینه‌های مدنظر ترکان است.تعویق در این مورد چندان منطقی نیست و باید هر چه سریعتر تکلیف سرمربی جدید روشن شود."

گفته می‌شود ترکان تا اواخر هفته جاری از استرالیا بازمی‌گردد و نشست شورای فنی تیم‌های ملی کشتی آزاد نیز هفته آینده برگزار خواهد شد.

مجید ترکان و حسن رنگرز از قهرمانان پیشین کشتی آزاد و فرنگی جهان، جهت برگزاری دوره مربیگری برای مربیان قاره اقیانوسیه از سوی اتحادیه جهانی کشتی، عازم شهر کانبرا استرالیا شدند. این دوره سه روزه از روز شنبه آغاز شده است.