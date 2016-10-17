خشکسالی موجب کاهش هزار هکتاری سطح زیرکشت مزارع پنبه در بشرویه شد

حسین سرچاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، شهرستان بشرویه را یکی از قطب های تولید پنبه خراسان جنوبی دانست و افزود: برداشت پنبه از سطح سه هزار هکتار از مزارع این شهرستان آغاز شده است.

وی بیان کرد: برداشت پنبه در این شهرستان از اویل مهرماه آغاز و تا پایان آذرماه ادامه دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه گفت: پیش بینی می‌شود شش هزارتن وش پنبه از سطح مزارع پنبه این شهرستان برداشت شود.

وی اظهار داشت: با توجه به خشکسالی های اخیر و اینکه شهرستان بشرویه در فصل زراعی گذشته کم باران‌ترین شهر کشور بوده است، هزار هکتار کاهش سطح زیر کشت پنبه را داشته‌ایم که این میزان تولید پنبه را نیز به صورت قابل توجهی نسبت به سال گذشته کاهش داده است.

سرچاهی با اشاره به ماشین آلات برداشت پنبه نیز گفت: تعداد ۴ دستگاه کمباین غوزه چین پنبه در شهرستان کار برداشت این محصول را انجام خواهند داد.

وی افزود: یکی از این چهار دستگاه ساخت هراتی مبتکر بشرویه ای است که عملکرد خوب و برداشت بالایی نیز دارد.

هزار هکتار سطح زیر کشت مستقیم پنبه در بشرویه

مدیر جهاد کشاورزی بشرویه بیان کرد: شهرستان بشرویه یکی از مراکز دهگانه کشاورزی حفاظتی در سطح کشور محسوب می‌شود و امسال بالغ بر هزار هکتار کشت مستقیم پنبه را در شهرستان داشته‌ایم.

سرچاهی گفت: با توجه به اینکه در شهرستان دو رقم بذر خرداد و ورامین کشت می‌شود یکی از تشکل های شهرستان به عنوان تولید کننده بذر خرداد در کشور معرفی شده و سالانه بالغ بر ۶۰۰ تن بذر از بشرویه به سایر استان‌ها ارسال می‌شود.

وی با اشاره به ویژگی های بذر خرداد افزود: این بذر زودرس بوده و نیاز آبی کمتری نسبت به رقم ورامین دارد لذا رقم غالب ما در سال های آینده خواهد بود.

مدیر جهاد کشاورزی بشرویه به بازدید معاون وزیر از مزارع پنبه بشرویه نیز اشاره کرد و گفت: کنترل واردات پنبه و محلوج در فصل برداشت این محصول، مکانیزاسیون کشاورزی با اعطای تسهیلات با بازپرداخت ۵ ساله و سود بانکی ۱۵ درصد به صورت شناور، استاندارد سازی بذور پنبه و کیفیت سموم شیمیایی از جمله قول های معاون وزیر بوده است که در آینده ای نزدیک محقق می‌شود.

فعالیت دو کارخانه پنبه پاک کنی در شهرستان

سرچاهی بیان کرد: دو کارخانه پنبه پاک کنی در شهرستان بشرویه کار تصفیه وش پنبه را انجام می‌دهند.

وی افزود: پنبه یکی از محصولات اقتصاد مقاومتی کشور بوده که نیازمند توجه ویژه مسئولان است.

مدیر جهاد کشاورزی بشرویه اظهار داشت: با توجه به اینکه مکانیزاسیون کشاورزی، افزایش درآمد و کاهش هزینه‌ها را در پی دارد، یارانه ای برای مکانیزاسیون و بهینه کردن ماشین آلات کاشت و برداشت در نظر گرفته شده است.

سرچاهی بیان کرد: امیدواریم با توجه بیشتر دولت شاهد تولید بهتر و افزایش تولید در واحد سطح باشیم.

وی گفت: به منظور افزایش عملکرد در واحد سطح کلاس های آموزشی در بخش ترویج جهاد کشاوزی شهرستان بشرویه برای کشاورزان بر گزار شده است.

سرچاهی اظهار داشت: سال گذشته آقای صفری حاجی کشاورز بشرویه عنوان پنبه کار نمونه استانی را به خود اختصاص داد.