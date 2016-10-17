۷۱ خانه نور در مازندران راه اندازی شده است

محمد فوقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۷۱ خانه نور در مازندران راهاندازی شده گفت: در دو هزارو ۵۰۶ مسجد طرح تلاوت نور با قرائت هرروز یک صفحه از قرآن برگزار میشود.
فوقی خاطرنشان کرد: حمایت از آثار و تولیدات برتر کانونهای مساجد در دستور کار قرار دارد و در هزارو ۳۰۹ پایگاه بسیج کلاسهای اوقات فراغت با هزار و ۲۰۰ مربی و ۳۶ هزار هنرجو برگزارشد.
وی تعداد کانونهای تخصصی را ۲۴ کانون عنوان کرد و گفت: در زمینههای تخصصی قرآن، نماز، حجاب و عفاف، ایثار و شهادت در حوزه شهرستان و استانی فعالیت میکنند و براساس نیازسنجی کانونها برنامهریزی لازم صورت میگیرد.
معاون قران و عترت ارشاد اسلامی استان با اشاره به برگزاری یازدهمین جشنواره استانی قرآن در آذرماه امسال افزود: دوهزارو ۵۳۰ نفر در رشتههای مختلف نماز و قرآن شرکت کردهاند که بیشترین تعداد شرکتکننده از مازندران بوده است.
فوقی میزان اعتبارات کشوری برای فعالیتهای کانون فرهنگی مازندران را ۱۸ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: اعتبارات کشوری برای حمایت کانونهای مساجد در نظر گرفتهشده که بخشی از آن جذبشده است ولی نتوانستیم اعتبارات استانی لازم را برای فعالیتها جذب کنیم.
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