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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۲۲

مسئول کانون های فرهنگی مساجد مازندران:

۷۱ خانه نور در مازندران راه اندازی شده است

۷۱ خانه نور در مازندران راه اندازی شده است

ساری - مسئول کانون‌های فرهنگی هنری مساجد مازندران از راه‌اندازی ۷۱ خانه نور در استان خبر داد.

محمد فوقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این‌که ۷۱ خانه نور در مازندران راه‌اندازی شده گفت: در دو هزارو ۵۰۶ مسجد طرح تلاوت نور با قرائت هرروز یک صفحه از قرآن برگزار می‌شود.

فوقی خاطرنشان کرد: حمایت از آثار و تولیدات برتر کانون‌های مساجد در دستور کار قرار دارد و در هزارو ۳۰۹ پایگاه بسیج کلاسهای اوقات فراغت با هزار و ۲۰۰ مربی و ۳۶ هزار هنرجو برگزارشد.

وی تعداد کانون‌های تخصصی را ۲۴ کانون عنوان کرد و گفت: در زمینه‌های تخصصی قرآن، نماز، حجاب و عفاف، ایثار و شهادت در حوزه شهرستان و استانی فعالیت می‌کنند و براساس نیازسنجی کانون‌ها برنامه‌ریزی لازم صورت می‌گیرد.

 معاون قران و عترت ارشاد اسلامی استان با اشاره به برگزاری یازدهمین جشنواره استانی قرآن در آذرماه امسال افزود: دوهزارو ۵۳۰ نفر در رشته‌های مختلف نماز و قرآن شرکت کرده‌اند که بیشترین تعداد شرکت‌کننده از مازندران بوده است.

فوقی میزان اعتبارات کشوری برای فعالیت‌های کانون فرهنگی مازندران را ۱۸ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: اعتبارات کشوری برای حمایت کانون‌های مساجد در نظر گرفته‌شده که بخشی از آن جذب‌شده است ولی نتوانستیم اعتبارات استانی لازم را برای فعالیت‌ها جذب کنیم.

کد مطلب 3797691

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