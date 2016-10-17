به گزارش خبرنگار مهر، نیره پیروزبخت در مراسم روز ملی استاندارد با بیان اینکه دریافت استاندارد پیش از تولید محصول ضروری است و نباید به بعد از تولید سپرده شود، گفت: پیشرفت تکنولوژی باعث شده که نظم بهتری را در بخش‌های صنعتی شاهد باشیم.

وی با اشاره به اینکه فعالیت‌های جدید به راهکارهای تازه نیازمند است، اظهار داشت: بند ۲۴ سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری دارای نکات غنی و حائز اهمیتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان ملی استاندارد با اعلام اینکه استاندارد باید در تمام کالاها مورد توجه قرار گیرد، افزود: در همین رابطه قرار شده که دریافت استاندارد برای نان سنتی هم اجباری شود.

پیروزبخت با اشاره به تشکیل ۳۰ هزار پرونده قضایی برای جاعلان نشان استاندارد، گفت: رتبه ایران در فضای بین‌المللی و در رتبه بین‌المللی ایزو از جایگاه ۳۱ به ۲۷ ارتقا یافته است.