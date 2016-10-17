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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۳۲

پیروزبخت اعلام کرد:

اخذ استاندارد نان سنتی اجباری می‌شود/ ۳۰هزار پرونده جعل استاندارد

اخذ استاندارد نان سنتی اجباری می‌شود/ ۳۰هزار پرونده جعل استاندارد

رئیس سازمان ملی استاندارد از اجباری شدن اخذ استاندارد برای نان سنتی خبر داد و گفت: ۳۰ هزار پرونده قضایی برای جاعلان نشان استاندارد تشکیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نیره پیروزبخت در مراسم روز ملی استاندارد با بیان اینکه دریافت استاندارد پیش از تولید محصول ضروری است و نباید به بعد از تولید سپرده شود، گفت: پیشرفت تکنولوژی باعث شده که نظم بهتری را در بخش‌های صنعتی شاهد باشیم.

وی با اشاره به اینکه فعالیت‌های جدید به راهکارهای تازه نیازمند است، اظهار داشت: بند ۲۴ سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری دارای نکات غنی و حائز اهمیتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان ملی استاندارد با اعلام اینکه استاندارد باید در تمام کالاها مورد توجه قرار گیرد، افزود: در همین رابطه قرار شده که دریافت استاندارد برای نان سنتی هم اجباری شود.

پیروزبخت با اشاره به تشکیل ۳۰ هزار پرونده قضایی برای جاعلان نشان استاندارد، گفت: رتبه ایران در فضای بین‌المللی و در رتبه بین‌المللی ایزو از جایگاه ۳۱ به ۲۷ ارتقا یافته است.

کد مطلب 3797692

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