به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری ایلام، محمدرضا مروارید در حاشیه بازدید از پایانه مرزی مهران اظهار کرد: میزان اعتبار مورد نیاز برای فراهم کردن زیرساختهای محور ایلام - مهران ۱۸۰ میلیارد تومان است.
وی بابیان اینکه این اعتبار برای زیرساختهایی همچون راه و پارکینگ مورد نیاز است، گفت: در زمینه ترافیک پلیس راهور اقداماتی در رابطه با هدایت اتوبوسها و سواریها بهمنظور تسهیل در تردد زائران در دست اقدام دارد که تا قبل از اربعین به اتمام خواهد رسید.
استاندار ایلام تصریح کرد: پارکینگ لازم برای اتوبوسها و سواریها، سرویسهای بهداشتی و سالنهایی که برای اسکان موقت زائران در نظر گرفتهشده و مراکز اقامتی هم مهیاتر از سال گذشته هستند و تلاش ما این است که تمام امکانات و زیرساختهای لازم برای تردد زوار ۲۰ روز قبل از اربعین آماده شود.
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