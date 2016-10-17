تصادف رانندگی در شیراز دو دانش آموز را راهی بیمارستان کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اورژانس فارس، صبح امروز طی تماس با مرکز ارتباطات اورژانس حادثه ای در چهار راه تحویلی شیراز گزارش شد که بلافاصله دو دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

این حادثه در حدود ساعت ۷ صبح بین دو دستگاه خودرو پراید رخ داد طی آن پنج تن مصدوم شدند که سه تن از آنها دانش آموز بودند.

حسن همتی روابط عمومی اورژانس فارس گفت: یکی از دانش آموزان پس از اقدامات درمانی در محل به صورت سرپایی درمان شد و چهار مصدوم دیگر پس از اقدامات اولیه درمانی و مراقبت های پزشکی به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل می شوند.