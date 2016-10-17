سفر وزیر بهداشت و درمان به تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی زاده هاشمی صبح امروز (دوشنبه) برای بازدید از طرح های درمانی و بهداشتی آذربایجان شرقی وارد تبریز شد و به همراه معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی از بیمارستان شهید آیت الله طالقانی تبریز بازدید کرد که به عنوان بیمارستان برتر کشور در اجرای طرح هتلینگ انتخاب شده است.

بازدید از مرکز جامع اوتیسم در بیمارستان اسدآبادی تبریز نیز از دیگر برنامه های وزیر بهداشت و درمان دولت یازدهم در سفر به تبریز بود که سعید شبستری خیابانی معاون استاندار آذربایجان شرقی و بیمقدار نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو نیز وی را در این بازدید همراهی می کردند.

در حال حاضر وزیر بهداشت و درمان به همراه مسئلان استانی برای بازدید از مراکز درمانی به بخش ایلخچی سفر کرده است.