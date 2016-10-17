  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۲۷

صبح امروز صورت گرفت؛

سفر وزیر بهداشت و درمان به تبریز

سفر وزیر بهداشت و درمان به تبریز

تبریز – وزیر بهداشت و درمان برای بازدید از برخی طرح های درمانی و بهداشتی آذربایجان شرقی وارد تبریز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی زاده هاشمی صبح امروز (دوشنبه) برای بازدید از طرح های درمانی و بهداشتی آذربایجان شرقی وارد تبریز شد و به همراه معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی از بیمارستان شهید آیت الله طالقانی تبریز بازدید کرد که به عنوان بیمارستان برتر کشور در اجرای طرح هتلینگ انتخاب شده است.

بازدید از مرکز جامع اوتیسم در بیمارستان اسدآبادی تبریز نیز از دیگر برنامه های وزیر بهداشت و درمان دولت یازدهم در سفر به تبریز بود که سعید شبستری خیابانی معاون استاندار آذربایجان شرقی و بیمقدار نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو نیز وی را در این بازدید همراهی می کردند.

در حال حاضر وزیر بهداشت و درمان به همراه مسئلان استانی برای بازدید از مراکز درمانی به بخش ایلخچی سفر کرده است.

کد مطلب 3797696

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار