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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۳۰

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی قزوین:

۶۲ هزار تن گوشت سفید در استان قزوین تولید می شود

۶۲ هزار تن گوشت سفید در استان قزوین تولید می شود

قزوین- معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی قزوین گفت: براساس پیش بینی های به عمل آمده امسال ۶۲ هزار تن گوشت سفید در استان قزوین تولید می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی قزوین، سید منصور حاج سیدجوادی در این باره اظهار کرد: از این میزان گوشت سفید در ۴۳۰ واحد مرغداری گوشتی باظرفیت ۱۱ میلیون قطعه مرغ تولید  خواهد شد.

وی در ادامه به تولید ۲۵ هزار تنی  گشوت قرمزدر  سال جاری اشاره کرد و یادآورشد: در حال حاضردر استان قزوین ۵۰۰ هزار راس گاو گوشتی و شیری  و یک میلیون و ۲۰۰ هزار راس گوسفند و بز نگهداری می شود.

حاج سیدجوادی در ادامه پیش بینی کرد در سال جاری بیش از  ۷۱ هزار تن تخم مرغ در استان قزوین تولید شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی قزوین در پایان گفت: استان قزوین از قطب های مهم تولید گوشت مرغ و تخم مرغ در کشور بوده و در این بخش زیرساخت های لازم برای افزایش ظرفیت تولید نیز وجود دارد.

کد مطلب 3797699

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