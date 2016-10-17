به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری در افتتاحیه نمایشگاه ایپاس ۲۰۱۶ گفت: رشد و شکوفایی پلیس در ایران یک حرکت مثال زدنی است اگر سال های گذشته را مرور کنیم به این نتیجه می رسیم که پلیس ایران با استفاده از فناوری های روز و بهره گیری از مبتکرین و مطالعه تطبیقی پلیس های دنیا به وضعیت مطلوبی رسیده و در منطقه به عنوان مجموعه ای قابل اعتماد و توانمند حضور دارد.

وی با اشاره به درخواست های مکرر از پلیس های دیگر کشورها برای برگزاری کلاس ها و کارگاه های آموزشی گفت: نتیجه این همکاری ایجاد نظم و امنیت و آرامش برای مردم منطقه است. امروز امنیت ایران مثال زدنی است و با توجه به مشکلاتی که در کشورهای منطقه وجود دارد و دخالت دولت های مستکبر در برخی از کشورهای منطقه حضور تکفیری ها و سلفی ها باعث ناامنی منطقه است و به برکت خون شهدا و درایت رهبری و هوشیاری نیروهای انتظامی و حضور مردم ایران دارای امنیتی با ثبات است و انشاالله با همکاری همه دستگاه های داخلی و همه کشورهای همسایه این روند رو به رشد امنیت ادامه داشته باشد.

وی با اشاره به بیانات رهبری درباره امنیت، امنیت را یکی از نعمت های بزرگ برشمرد و افزود: تمام دولت ها و پلیس های کشورهای اسلامی تمام همت خود را بر این مبنا قرار دهند که استقرار نظم را در کشور خود برقرار کنند و نیروی انتظامی ایران آماده همکاری با همه کشورهای همسایه در این زمینه است.

نقش تجهیزات ایمنی و امنیتی در این زمینه بسیار موثر است و نمایشگاه ایپاس موفق شده هر سال شرکت کنندگان بیشتری را جذب کند.

اشتری گفت: ایران می تواند در برقراری امنیت نقش پررنگی داشته باشد و ما از مخترعین داخلی به خاطر احساس مسئولیتی که در این زمینه داشته اند، تشکر می کنیم.

وی درباره اهداف پانزدهمین نمایشگاه ایپاس گفت: تقویت احساس امنیت بین مردم از جمله مهمترین اهداف پلیس است و این احساس امنیت باید در اقصی نقاط مرزها و مرکز ایران قابل لمس باشد مردم باید پلیس را همواره در کنار خود احساس کنند.

استفاده از تجهیزات مدرن برای گره گشایی از مشکلات مردم

به گفته اشتری، امروز خدماتی که نیروی انتظامی ارائه می دهد خدمات بزرگی است. بیش از ۲۵ میلیون مراجعه در سال به نیروی انتظامی انجام می شود و این آمار برای نهادی که وظیفه نظم و امنیت را بر عهده دارد، بسیار قابل توجه و بزرگ است و اگر سیستم های خودمان را ارتقا بدهیم می توانیم خدمات رسانی بهتری داشته باشیم.

حمایت از تولیدکننده های داخلی در راستای اقتصاد مقاومتی از دیگر اهداف این نمایشگاه است از این رو اساس کار ما در ناجا بومی سازی ساخت تجهیزات و تولیدات داخلی است. ناجا موظف است از تولیدات داخلی در رده های تخصصی پلیسی استفاده کند.

اشتری گفت: در ایام نمایشگاه تبادل اطلاعات با کشورهای مهمان انجام می شود و در طول سال ناجا این امکان را دارد که با کشورهای دیگر تبادل اطلاعات داشته باشد.

فرمانده نیروی انتظامی گسترش فرهنگ استفاده از تجهیزات ایمنی و دفاعی در سطح جامعه را از دیگر اهداف برگزاری نمایشکاه برشمرد و گفت: دوربین هایی که در جاده ها و شهرها نصب شده چقدر جلوی تخلفات را گرفته و چقدر باعث شده است که جلوی خسارت ها گرفته شود.

وی افزود: ورود به مباحث استانداردسازی نیز از دیگر اهداف برگزاری این نمایشگاه است. سعی ما بر این است که تجهیزات بومی و داخلی به استانداردهای جهانی نزدیک شوند.

به گفته اشتری، برگزاری نمایشگاهی با توجه به مبانی دینی و ایرانی می تواند الگویی برای داخل و خارج باشد بنای ما از برپای نمایشگاه این است که تفکرات ایرانی و اسلامی را به نمایش بگذاریم.

وی گفت: قصد داریم در بحث عفاف و حجاب و بحث تکریم ارباب رجوع در این نمایشگاه برای کشورهای خارجی و مهمانان داخلی الگو باشیم.