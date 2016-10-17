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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۰۰

در جلسه شورای علمی؛

سیاست های کلی داوری هشتمین دوره جشنواره فارابی اعلام شد

سیاست های کلی داوری هشتمین دوره جشنواره فارابی اعلام شد

نخستین جلسه شورای علمی هشتمین جشنواره بین المللی فارابی با حضور جمعی از روسای این شورا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، در این جلسه حسین میرزایی رئیس دبیرخانه احکام روسای دوازده گانه جشنواره اعطا شد.

همچنین در این جلسه سیاست های کلی داوری که به تصویب شورای سیاست گذاری رسیده است اعلام شد و درباره امور علمی و اجرایی جشنواره تبادل نظر صورت گرفت.

بر اساس تبصره ۱ ماده ۸ آیین نامه جشنواره بین المللی فارابی و جلسه شورای سیاستگذاری به موجب این احکام، روسای کمیته های علمی به عنوان «رئیس و عضو شورای علمی هشتمین دوره جشنواره» منصوب شدند.

در هشتمین دوره جشنواره فارابی ۳۵ نفر از سوی شورای علمی در ۱۳ گروه داخلی و خارجی و نیز بخش های جنبی جشنواره به عنوان برگزیده انتخاب می شوند.

کد مطلب 3797708

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