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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۴۴

شکار لحظه زایمان بز کوهی/فیلم

شکار لحظه زایمان بز کوهی/فیلم

آخرین سرشماری حیات وحش کشور نشان از کاهش دوباره جمعیت بزهای کوهی داشت. در این میان مشاهده فیلم زایمان یک بزکوهی می‌تواند دلگرم کننده باشد.

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به گزارش خبرنگار مهر اعلام آمار آخرین سرشماری حیات وحش کشور در سال ۱۳۹۴ نشان از کاهش دوباره جمعیت بزهای کوهی داشت. تخریب زیستگاه، بحران آب و نبود پوشش گیاهی مناسب بخشی از دلایل کاهش این گونه به شمار می‌رود اما یک عامل مهم دیگر را هم باید در آن جست که بزهای کوهی را زمانی «شکار» می‌نامیدند. در این میان مشاهده فیلم زایمان یک بزکوهی می‌تواند دلگرم کننده باشد.

کد مطلب 3797717
مسعود بربر

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    نظرات

    • Afshin IR ۱۳:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۹/۲۹
      0 0
      پاسخ
      زیباست و پر از احساس خوب و بودن اینا هست که طبیعت رو زیباتر جلوه میده پایدار باشید ۵۲۱۰

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