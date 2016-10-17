شکار لحظه زایمان بز کوهی/فیلم

به گزارش خبرنگار مهر اعلام آمار آخرین سرشماری حیات وحش کشور در سال ۱۳۹۴ نشان از کاهش دوباره جمعیت بزهای کوهی داشت. تخریب زیستگاه، بحران آب و نبود پوشش گیاهی مناسب بخشی از دلایل کاهش این گونه به شمار میرود اما یک عامل مهم دیگر را هم باید در آن جست که بزهای کوهی را زمانی «شکار» مینامیدند. در این میان مشاهده فیلم زایمان یک بزکوهی میتواند دلگرم کننده باشد.
آخرین سرشماری حیات وحش کشور نشان از کاهش دوباره جمعیت بزهای کوهی داشت. در این میان مشاهده فیلم زایمان یک بزکوهی میتواند دلگرم کننده باشد.
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