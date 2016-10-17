چین در نشست تجاری «بریکس» شرکت نکرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روزنامه «پاکستان»، مقامات چینی از شرکت در نشست تجاری گروه «بریکس» در شهر «گوا» در هند منصرف شدند و به همین دلیل این نشست برگزار نشد.

قرار بود امروز ساعت ۱۰ و ۱۵ دقیقه صبح به وقت محلی نشست تجاری بریکس در شهر گوا برگزار شود، اما با انصراف چین، نشست تجاری این گروه برگزار نشد.

منایع آگاه خبر دادند که چین قصد دارد از این طریق به دهلی نو اعمال فشار کند.

شایان ذکر است نشست کشورهای عضو گروه بریکس با حضور سران کشورهای روسیه، چین، هند، برزیل و آفریقای جنوبی در شهر گوا در هند برگزار شد.

لازم به ذکر است دولت چین با عضویت هند در گروه تامین کنندگان هسته ای مخالفت می کند و بر این باور است که هند تاکنون معاهده منع گسترش سلاح های کشتار جمعی را امضا نکرده است و کشورهای عضو نمی توانند برای هند در این مورد استثنایی قایل شوند.