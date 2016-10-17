فعال کردن مرز مره خیل تاثیر بسزایی در اشتغالزایی دارد

اردلان حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت پروژه‌های منطقه باینگان اظهار داشت: چندین پروژه عمرانی مهم در باینگان از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان داریم که بیشتر آنها به سرانجام رسیده است.

بخشدار باینگان افزود: یکی از پروژه‌های عمرانی اصلی در سفر مقام معظم رهبری، بهسازی روستای مزیدی به عنوان یکی از مرتفع ترین روستاهای استان است که صد درصد این پروژه انجام شده است.

حاتمی بیان کرد: احداث و آسفالت راه روستایی لاران علیا و سفلی نیز از دیگر پروژه‌های سفر مقام معظم رهبری بود که صد درصد آن به انجام رسیده است.

بخشدار باینگان از افتتاح سالن ورزشی شهر بانه وره در دهه فجر امسال خبر داد و گفت: این پروژه ۹۸ درصد پیشرفت دارد.

وی در خصوص پروژه کتابخانه عمومی شهر بانه وره گفت: تنها پروژه‌ای که از محل مصوبات سفر مقام معظم رهبری محقق نشده پروژه کتابخانه عمومی شهر بانه وره است که از محل اعتبارات کمیته برنامه ریزی سال ۹۴- ۹۵ برای آن اعتبار گذاشتیم و امیدواریم در اسرع وقت کار فیزیکی آن انجام و سال آینده به افتتاح برسد.

حاتمی در ادامه با اشاره به مشکل بیکاری در شهر باینگان گفت: باینگان از نظر موقعیت جغرافیایی بن بست است و به مرز می‌رسد و در این زمینه ابتکاراتی را برنامه ریزی کردیم از جمله طرح توجیهی برای فعال کردن مرز مره خیل را به شهرستان و استان انعکاس دادیم و امیدواریم مسئولان سریع‌تر پیگیری کنند و آنچه صلاح است انجام شودکه اشتغالزایی زیادی در پی خواهد داشت.

وی همچنین در خصوص پروژه گازکشی به باینگان گفت: برای این پروژه اعتبار ۱۱ میلیارد تومان هزینه شده و از پروژه های مهم غرب کشور است و هم اکنون پیمانکار داخل شهر مشغول کار و گازکشی در شبکه‌های داخلی شهر است که البته سرعت کار پایین بوده و با توجه به رسیدن فصل سرما و توپوگرافی خاص منطقه می‌طلبد سرعت کار بالا رود.

حاتمی با اشاره به پتانسیل خاص باینگان در بحث گیاهان دارویی گفت: ما برای توسعه فعالیت‌ها نیاز به حضور سرمایه گذار داریم ضمن اینکه در بحث گردشگری روستایی ورود پیدا کردیم.