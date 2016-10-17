حمله آل سعود به یمن جز جنون ناامیدی نام دیگری ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی صبح دوشنبه در درس خارج فقه که در مسجد اعظم قم برگزار شد، با تقدیر از عزاداران حسینی، اظهار داشت: از ملت بیدار و هوشیار ایران که عزاداری امام حسین(ع) را به نحو احسن انجام داده و برنامه های آبرومندی داشته اند، تقدیر و تشکر می کنیم.

ورزشگاه آزادی تبدیل به حسینیه عزاداری شد

وی ادامه داد: در کربلای معلی ۶ میلیون زائر برای زیارت حضرت حضور داشته و حتی ورزشگاه آزادی ایران نیز تبدیل به حسینیه شده و مراسم عزاداری مناسبی انجام پذیرفته است که جای تشکر دارد.

استاد سطوح عالی حوزه افزود: بحمدلله در داخل کشور هیچ حادثه ناگواری در داخل کشور نداشته؛ اما کوردلان تکفیری در افغانستان و پاکستان به برخی از جلسات حمله کرده و عده ای را شهید و زخمی کردند.

بنابر روایات، دشمنان ما جزو احمقان هستند

آیت الله مکارم شیرازی با بیان این مطلب که بنابر روایات، دشمنان ما جزو احمقان هستند، گفت: گردآمدن ۶ میلیون زائر در کربلا، بی‌سابقه یا کم سابقه بوده و چند هفته دیگر نیز مراسم اربعین حسینی را خواهیم داشت؛ این کوردلان بیایند و تماشا کرده و بدانند که هرچه فشارهایشان بیشتر شود، توجه مردم به مراسم اباعبدالله پررنگ‌تر خواهد شد.

وی تصریح کرد: امسال مراسم شیرخوارگان حسینی در ۴۲ کشور جهان انجام شده است که بسیار مهم بوده و در لندن نیز مراسم عزاداری و دسته‌های مهمی برگزار شده که دیدنی بوده است.

این مفسر قرآن کریم بیان داشت: این احمق‌ها نمی‌فهمند که هرچه فشار بیشتری بیاورند، عشق و علاقه مردم به امام حسین(ع) بیشتر و هیچ ابایی از شهادت در این راه نخواهند داشت.

وی یادآور شد: این افراد، دیوانه وار حمله کرده و بی گناهان را به خاک و خون می‌کشند؛ اما نتیجه معکوس می‌گیرند.

آیت الله مکارم شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود به حمله آل سعود به یمن اشاره کرد و گفت: حمله آل سعود به مجلس عزاداری در یمن و به خاک و خون کشیدن ۷۰۰ نفر در این کشور، حمله‌ای بی سابقه در مقابل چشمان مراکز جهانی مدافع بشر بوده که تقریبا سکوت کرده و اگر برخی محکوم کردند، به صورت لفظی بوده و از کنار آن گذشتند.

حملات آل سعود به یمن، جنون ناامیدی است

این مرجع تقلید با بیان این مطلب که این‌گونه حملات از جنون ناامیدی است، اظهار داشت: آل سعود از آینده خود ناامید بوده و یکی از حالات ناامیدی، جنون است.

آیت الله مکارم شیرازی افزود: یک سال و نیم است که آل سعود در یمن جنایت کرده؛ اما مردم این کشور مصمم تر از گذشته بوده و به راه خود ادامه می‌دهند.

سئوال از حکومت آل سعود

این استاد برجسته حوزه خطاب به حکومت آل سعود گفت: شما فرض کنید که بتوانید یمن را گرفته و حکومتی تشکیل دهید؛ آیا می توانید در کشوری که این همه جنایت و خرابکاری انجام دادید، حکومت کنید؟ آیا مردم شما را می‌پذیرند؟ آیا هیچ دیوانه‌ای این احتمال را می‌دهد؟ پس چرا ادامه می‌دهید؟؛ این حرکت آنان، جز جنون ناامیدی نام دیگری ندارد.

این مفسر قرآن کریم در پایان تصریح کرد: امیدواریم مردم یمن، بحرین، سوریه و عراق آینده خوبی در انتظارشان باشد و روسیاهی برای حامیان گروه های تکفیری همچون آمریکا و انگلیس خواهد ماند و از خدا می‌خواهیم هرچه زودتر شر این اشرار را از سر جهان اسلام و عالم بشریت رفع بفرماید.