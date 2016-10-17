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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۴۷

فایل صوتی؛

بی تفاوت ها در سپاه یزید اند

بی تفاوت ها در سپاه یزید اند

فایل صوتی با عنوان «بی تفاوت ها در سپاه یزید اند» از حجت الاسلام ماندگاری در ادامه قابل دریافت است.

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به گزارش خبرگزاری مهر، فایل صوتی با عنوان «بی تفاوت ها در سپاه یزید اند» از حجت الاسلام ماندگاری از لینک بالا قابل دریافت است.

در بخشی از این فایل صوتی آمده است: «سه دسته در زمان امام حسین(ع) وجود داشت. کسانی که نماز زندگی خود را به امامت نور یعنی امام حسین اقتدا کردند. کسانی هم به امام نار اقتدا کردند و اکثریت مسلمانان کسانی بودند که نه امام حسین را یاری کردند و نه در سپاه یزید آمدند. آنها عافیت طلب بودند که عافیت طلبی آنها به نفع جبهه باطل تمام شد. سیاست یزید این است که اگر مردم طرفدار یزید نمی شوند طرفدار امام حسین هم نباشند.»

کد مطلب 3797736

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