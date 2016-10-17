به گزارش خبرنگار مهر، ظفر افشون صبح دوشنبه در نشست مرکز خدمات سرمایه گذاری استان با موضوع سرمایه گذاری شرکت رنو فرانسه در استان مرکزی اظهار داشت: با توجه به ظرفیت های و پتانسیل های مطلوبی که استان مرکزی در زمینه صنعت دارد، نمایندگان شرکت رنو فرانسه بستر مناسبی را برای سرمایه گذاری انتخاب کرده اند.

وی افزود: هم اکنون استان مرکزی بیش از یکصد واحد صنعتی تولید کننده قطعات خودرو و ۱۰ واحد صنعتی بزرگ تولیدکننده خودروهای سنگین دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی بیان کرد: در حال حاضر ۱۲۰هزار دانشجو در رشته های فنی و صنایع در استان مرکزی مشغول به تحصیل هستند که ظرفیت خوبی از نظر تخصصی و فنی است.

افشون تصریح کرد: همچنین موقعیت جغرافیایی استان مرکزی از نظر نزدیکی به پایتخت و فرودگاه بین المللی بسیار ویژه است و این مساله می تواند تسهیل کننده روند پیگیری ها و سرمایه گذاری باشد.

وی خاطرنشان ساخت: آنچه که درخواست و مطالبه ما از شرکت رنو است اینکه تکنولوژی روز را به کشور و استان منتقل کرده و آخرین تکنولوژی و دستاورد این شرکت در زمینه خودروسازی را در ایران ارائه کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی با اشاره به شرکت سایپای خمین و نهایی شدن احداث این شرکت درخواست کرد هر چه سریعتر مراحل تجهیز و راه اندازی آن پیگیری شود.

افشون گفت: مدیران شرکت رنو اطمینان داشته باشند که در انتخاب استان مرکزی برای سرمایه گذاری، بهترین جانمایی را انجام داده اند و مرکزی دومین استان کشور از لحاظ دارا بودن صنایع سنگین و مادر است.

وی اظهار داشت: عزم مدیران استان مرکزی برای جذب و تسهیل سرمایه گذاری خارجی در استان جدی است و در این مسیر شرایط مناسبی را برای سرمایه گذاران فراهم خواهند کرد.