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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۵۰

معاون امور اقتصادی استاندار مرکزی:

انتقال تکنولوژی به داخل در سرمایه‌گذاری‌های خارجی مدنظر قرار گیرد

انتقال تکنولوژی به داخل در سرمایه‌گذاری‌های خارجی مدنظر قرار گیرد

اراک- معاون امور اقتصادی استاندار مرکزی گفت: انتقال تکنولوژی به استان در سرمایه گذاری های خارجی باید مدنظر قرار گیرد و شرکت های سرمایه گذار آخرین تجهیزات و دستاوردهای خود را ارائه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ظفر افشون صبح دوشنبه در نشست مرکز خدمات سرمایه گذاری استان با موضوع سرمایه گذاری شرکت رنو فرانسه در استان مرکزی اظهار داشت: با توجه به ظرفیت های و پتانسیل های مطلوبی که استان مرکزی در زمینه صنعت دارد، نمایندگان شرکت رنو فرانسه بستر مناسبی را برای سرمایه گذاری انتخاب کرده اند.

وی افزود: هم اکنون استان مرکزی بیش از یکصد واحد صنعتی تولید کننده قطعات خودرو و ۱۰ واحد صنعتی بزرگ تولیدکننده خودروهای سنگین دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی بیان کرد: در حال حاضر ۱۲۰هزار دانشجو در رشته های فنی و صنایع در استان مرکزی مشغول به تحصیل هستند که ظرفیت خوبی از نظر تخصصی و فنی است.

افشون تصریح کرد: همچنین موقعیت جغرافیایی استان مرکزی از نظر نزدیکی به پایتخت و فرودگاه بین المللی بسیار ویژه است و این مساله می تواند تسهیل کننده روند پیگیری ها و سرمایه گذاری باشد.

وی خاطرنشان ساخت: آنچه که درخواست و مطالبه ما از شرکت رنو است اینکه تکنولوژی روز را به کشور و استان منتقل کرده و آخرین تکنولوژی و دستاورد این شرکت در زمینه خودروسازی را در ایران ارائه کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی با اشاره به شرکت سایپای خمین و نهایی شدن احداث این شرکت درخواست کرد هر چه سریعتر مراحل تجهیز و راه اندازی آن پیگیری شود.

افشون گفت: مدیران شرکت رنو اطمینان داشته باشند که در انتخاب استان مرکزی برای سرمایه گذاری، بهترین جانمایی را انجام داده اند و مرکزی دومین استان کشور از لحاظ دارا بودن صنایع سنگین و مادر است.

وی اظهار داشت: عزم مدیران استان مرکزی برای جذب و تسهیل سرمایه گذاری خارجی در استان جدی است و در این مسیر شرایط مناسبی را برای سرمایه گذاران فراهم خواهند کرد.

کد مطلب 3797747

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