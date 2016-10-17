هوای ۹ منطقه مشهد در وضعیت هشدار قرار دارد

حمید صالحی در گفتگو با خبرنگار مهربا بیان اینکه صبح دوشنبه ۹ منطقه هوای مشهد در وضعیت هشدار قرار گرفته است، اظهار کرد: ایستگاه چمن ۱۳۸، نخریسی ۱۱۷، الهیه ۱۱۵، سرافرازان ۱۱۲، امامیه ۱۱۱، سمزقند ۱۰۹، صدف ۱۰۵ و خیام شمالی و جنوبی هر یک با ۱۰۲ پی.اس.آی آلوده‌ترین نقاط شهر مشهد هستند.

وی با تاکید به اینکه بیماران قلبی و تنفسی، زنان باردار و سایر گروه‌های آسیب پذیر تنها در شرایط لزوم از منزل خارج شوند و در مناطق پر رفت و آمد تردد نکنند، عنوان کرد: عموم مردم از فعالیت های ورزشی در مناطق باز خودداری کنند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون تعداد ۲۰ ایستگاه آلودگی سنجش هوا در مشهد وجود دارد، ابراز کرد: در صورت افزایش رفت و آمد و تخلیه بار آلودگی در هوا، شاهد افزایش حجم آلاینده‌ها در هوای مشهد خواهیم بود.

صالحی بیان کرد: به منظور کنترل و کاهش آلودگی هوا، شهروندان تا حد امکان از ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده و از رفت و آمد در مناطق غیر ضروری پرهیز کنند.