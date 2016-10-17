تحویل دهی شناور اقیانوس پیمای کانتینربر ایران - کاشان

حمید رضائیان اصل در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد شناور اقیانوس پیمای کانتینربر ایران - کاشان بیان داشت: کشتی ایران – کاشان دارای ۱۵۸ متر طول، ۳۰متر عرض و ظرفیت حمل ۲۲۰۰ کانتینر را داراست و ارزش این کشتی حدود ۵۰میلیون دلار است.

مدیرعامل مجتمع کشتی سازی فراساحل با بیان اینکه کشتی ایران کاشان با ۲۱ گره دریایی سرعت ظرفیت حمل دو هزار و ۲۰۰ کانتینر را دارد. اظهارداشت: همه مراحل طراحی و ساخت این کشتی به دست متخصصان مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل در شرکت بحر گسترش بندرعباس و مطابق با استانداردهای بین المللی انجام شده است.

وی عنوان کرد: کشتی ایران کاشان سومین کشتی اقیانوس پیما بعد ازکشتیهای ایران اراک و ایران شهرکرد است که درمجتمع ایزوایکو ساخته شده است. مجتمع کشتی سازی فراساحل از مجتمع های بزرگ خاورمیانه است که در زمینه ساخت و تعمیر کشتی های اقیانوس پیما و سازه های نفتی فعالیت دارد.

وی از انعقاد قرارداد تکمیل و ساخت شش فروند شناور مسافربری با همکاری بانک توسعه تعاون، سه فروند شناور پنج هزار تنی و یک فروند شناور پشتیبانی ماهیگیری در هنگام صید این شرکت اشاره کرد و گفت: ساخت شناورها بین ۱۵ تا ۱۸ ماه طول می کشد که از نظر بازه زمانی با همتاهای خارجی قابل رقابت است.

رضائیان اصل خاطرنشان کرد: هم اکنون گواهینامه بین المللی این کشتی پس از موفقیت در آزمایش ها و تستهای دریانوردی صادر شده که با صدور آن ایران کاشان اجازه دریانوردی و حمل بار را کسب کرده است.

بیش از این کشتی‌های اقیانوس پیمای ایران - اراک و ایران - شهرکرد در مجتمع کشتی سازی و صنایع فرا ساحل ایران در بندر عباس ساخته شد. تقریبا ۲۵۰ مایل دریایی طی ۵ روز دریانوردی، تست دریانوردی برای این شناور انجام شد که این تست با موفقیت روبرو شد.

رضائیان اصل گفت: هم اکنون یکی از فعالیت های مهم این شرکت علاوه بر ساخت و تعمیر شناورها ، سکوها و سازه های نفتی و گازی، تعمیر اساسی دکل حفاری دریایی (جک آپ) مختلف و پیشرفته فعال در خلیج فارس است.

وی افزود: هم اکنون کار ساخت سه شناور با ظرفیت ۵۰۰ تا ۶۰۰ تن پشتیبانی از سکوهای نفتی و پنج فروند شناور حمل ماشین و یک فروند کشتی مسافربری vip آغاز شده است.