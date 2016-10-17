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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۰۸

آغاز ماجراجویی‌های آنکارا در موصل؛

تانک‌های ارتش ترکیه در مرزهای عراق مستقر شدند

تانک‌های ارتش ترکیه در مرزهای عراق مستقر شدند

تنها پس از چند ساعت از آغاز عملیات بزرگ آزادسازی شهر موصل، رسانه های ترکیه‌ای از استقرار تانک‌های ارتش این کشور در مرزهای عراق خبر می دهند؛ اقدامی که حاکی از ماجراجویی آنکارا در موصل است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، همانگونه که انتظار می رفت، پس از آغاز عملیات آزادسازی شهر موصل عراق، ارتش ترکیه تحرکات مشکوک خود را برای دخالت در این عملیات آغاز کرد.

بر اساس این گزارش، در همین ارتباط رسانه های ترکیه ای اعلام کردند که تانک های ارتش این کشور به سمت عراق گسیل شده و در مرزهای این کشور مستقر شدند.

این در حالی است که پیشتر «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق اعلام کرده بود که تحت هیچ شرایطی به ارتش ترکیه اجازه مشارکت در عملیات آزادسازی موصل را نمی دهد.

گفتنی است، دولت ترکیه از حامیان داعش در عراق و سوریه محسوب می شود و قصد دارد با مداخله در عملیات آزادسازی موصل به بهانه مبارزه با داعش، از سقوط این گروه تروریستی جلوگیری کند.

کد مطلب 3797755

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