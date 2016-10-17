به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، همانگونه که انتظار می رفت، پس از آغاز عملیات آزادسازی شهر موصل عراق، ارتش ترکیه تحرکات مشکوک خود را برای دخالت در این عملیات آغاز کرد.

بر اساس این گزارش، در همین ارتباط رسانه های ترکیه ای اعلام کردند که تانک های ارتش این کشور به سمت عراق گسیل شده و در مرزهای این کشور مستقر شدند.

این در حالی است که پیشتر «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق اعلام کرده بود که تحت هیچ شرایطی به ارتش ترکیه اجازه مشارکت در عملیات آزادسازی موصل را نمی دهد.

گفتنی است، دولت ترکیه از حامیان داعش در عراق و سوریه محسوب می شود و قصد دارد با مداخله در عملیات آزادسازی موصل به بهانه مبارزه با داعش، از سقوط این گروه تروریستی جلوگیری کند.