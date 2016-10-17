فاصله «کلینتون» از «ترامپ» به ۱۱ امتیاز رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت ژورنال، با نزدیک شدن به آخرین مناظره انتخاباتی «هیلاری کلینتون» و «دونالد ترامپ» که قرار است چهارشنبه شب پخش شود، کلینتون با اختلاف ۱۱ درصدی از ترامپ پیشی گرفته است.

افزایش حمایت زنان از کلینتون و اتهامات رو به رشد علیه ترامپ در خصوص سوء رفتارهای جنسی وی به برتری کلینتون در این راستا کمک کرده است.

بر همین اساس نتایج نظرسنجی وال استریت ژورنال و ان بی سی نیوز نشان داد کمتر از یک ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری ۸ نوامبر (۱۸ آبان) آمریکا، هیلاری کلینتون، نامزد دموکرات انتخابات آمریکا توانسته است از دونالد ترامپ، رقیب خود از حزب جمهوریخواه پیشی بگیرد.

این وضعیت در حالی است که نامزد جمهوریخواه رقابت ریاست جمهوری آمریکا که این روزها با بداقبالی حاصل از رو شدن رسوایی های اخلاقیش دست و پنجه نرم می کند، در ادامه تلاش ها برای توجیه کاهش محبوبیت خود در سطح ملی، مشروعیت انتخابات ۲۰۱۶ را زیر سوال برد.

در همین راستا، وی در یکی از توئیت های خود نوشت: به عقیده من در بسیاری از نظرسنجی های انجام شده دستکاری و تقلب صورت گرفته است.

اما بیش از توئیت ترامپ، آنچه که مورد نقد و بررسی کارشناسان قرار گرفت، تفاوت فاحش ادعای مطرح شده از سوی او با اظهارات «مایک پنس» معاون وی بود. پنس پیشتر در مصاحبه با خبرگزاری «ان بی سی» گفته بود که جمهوریخواهان به نتیجه رقابتی که در تاریخ هشت نوامبر بین ترامپ و «هیلاری کلینتون» رقیب دموکرات وی رخ می دهد، احترام خواهند گذاشت.

با این حال، ترامپ در یکی از تازه ترین توئیت های جنجالی خود نوشته است: انتخابات آمریکا نه تنها از سوی رسانه های حامی کلینتون بلکه از سوی مراکز نظرسنجی نیز مورد تقلب و دستکاری قرار می گیرد.