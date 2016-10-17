سرمربیان دو تیم لیگ برتری هندبال مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حبیبی مربی پیشین تیم هندبال بزرگسالان ایران و مسئول کمیته آموزش فدراسیون هندبال با قراردادی یکساله به تیم شهرداری کاشان پیوست. این تیم در لیگ برتر سال ۹۵ در بخش مردان حاضر است.

همچنین مهدی رهبری سرمربی تیم هندبال نوجوانان ایران و سرمربی تیم پیشین سنگ‌آهن بافق یزد پس از عدم حضور این تیم باشگاهی و متوقف شدن برنامه‌های تمرینی و بین‌المللی تیم نوجوانان به دلیل تحریم و جریمه کنفدراسیون هندبال آسیا برای فصل جاری رقابت‌های این رشته در کشور به تیم فرازبام دهدشت پیوست.

رهبری درحالی به این باشگاه پیوسته که مسئولیت تیم‌های هندبال باشگاه فرازبام دهدشت در تمامی رده‌های سنی را بر عهده گرفته است. تیم بزرگسالان این باشگاه در رقابت‌های لیگ دسته یک هندبال کشور شرکت دارد.

طبق تصمیم‌گیری این باشگاه، رهبری قرار است در سطح این استان مسئولیت استعدادیابی و تشکیل تیم‌های پایه در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان هندبال فرازبام دهدشت را به مدت یک سال بر عهده داشته باشند.