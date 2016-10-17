۷ پروژه ورزشی در فارس افتتاح می شود

حیدرعلی کامیاب در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرارسیدن هفته تربیت بدنی، گفت: برنامه های هفته تربیت بدنی از صبح امروز به مدت یک هفته در شهرستانهای استان فارس آغاز شده است.

وی ادامه داد: طی این هفته ۷ پروژه بزرگ ورزشی با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال در فارس افتتاح خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان فارس با اشاره به برخی از پروژه های این هفته نیز گفت: مهمترین پروژه زمین چمن مصنوعی شهرستان جهرم است که با حضور معاون وزیر و رئیس فدراسیون فوتبال افتتاح خواهد شد.

کامیاب افزود: از صبح امروز به مدت ۲۴ ساعت استفاده از اماکن ورزشی دولتی استان رایگان است اما در طی این هفته هزینه ها با ۵۰ درصد تخفیف همراه می شود.

وی ادامه داد: طی این هفته کارمندان استان فارس می توانند در زمان های مشخص از اماکن ورزشی استفاده رایگان داشته باشند.

مدیرکل ورزش و جوانان فارس با اشاره به برگزاری مجمع سالانه هیئت استان فارس نیز گفت: این مجمع با حضور رئیس فدراسیون برگزار خواهد شد و سپس نیز مهدی تاج با تمامی اهالی فوتبال فارس دیدار خواهد کرد.

کامیاب افزود: طی این هفته بیش از ۱۰۰۰ برنامه مختلف برای مردم استان اجرایی خواهد شد.