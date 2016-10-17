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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۱۳

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه طبس:

۳۹ فقره سند مالکیت موقوفات طبس صادر شد

۳۹ فقره سند مالکیت موقوفات طبس صادر شد

طبس- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه طبس از صدور ۳۹ فقره سند مالکیت موقوفات این شهرستان در شش ماهه اول سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام دادخدا خدایی  در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اخذ سندمالکیت موقوفات سبب جلوگیری از موقوفه‌خواری و هرگونه تعرض به املاک موقوفات می‌شود، اظهار داشت: رؤسای ادارات و همکاران حقوقی و ثبتی در تلاش اخذ سند مالکیت موقوفات هستند.

وی به ضرورت اخذ سند مالکیت موقوفات و بقاع متبرکه اشاره کرد و گفت: اخذ سند مالکیت موقوفات نیازمند تلاش‌های ادارات اوقاف و ادارات ثبت اسناد و املاک در شهرستان است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه طبس گفت: با توجه به اهمیت تثبیت و اخذ اسناد مالکیت رقبات موقوفات بقاع و اماکن متبرکه جهت مصون ماندن از آسیب های جدی و نیز به منظور برنامه ریزی اصولی و منطقی برای حفظ آن در شش ماهه اول سال جاری تعداد ۳۹ فقره سند مالکیت صادر شده است.

خدایی ادامه داد: این اسناد در مجموع به ارزش ۱۲ میلیارد تومان بوده که از این تعداد ۳۰ فقره سند مربوط به زمین و تعداد ۹ فقره سند دیگر مربوط به مالکیت آب برای موقوفات بوده است که در روستاهای چیروک، اصفهک، دهنو اصفهک، فشاه بزرگ و فشاه کوچک صادر شده است.

وی با اشاره به روند اخذ سند مالکیت برای موقوفات یادآور شد: پس از ارائه درخواست سند مالکیت چندین مرحله از تحدید حدود و انتشار آگهی تا اخذ سند طی می‌شود که این مراحل با دقت و همکاری کارشناسان اداره ثبت انجام می‌شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه طبس با اشاره به آیات قرآن کریم وقف را یکی از مصادیق انفاق دانست و گفت: وقف نقش قابل توجهی در فرهنگ و تمدن اسلامی دارد بنابراین همه باید بدانند که امروز نظام اسلامی برای وقف ارج می‌نهد و در ارتباط با انجام نظر واقف حساس است.

خدایی اظهار داشت: وقف بهترین سنت حسنه در اسلام بوده و به منزله پله‌های صعود جامعه به طرف زندگی سرافرازانه است که به موجب همین امر، این سنت حسنه باید در جامعه اسلامی حفظ شود.

وی ادامه داد: مومنان با بخشیدن مال خود در راه خدا در حقیقت باقیات صالحات ارزنده‌ای را برای خود بر جای می‌گذارند که با توجه به نیاز فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه به تولید علم و دانش، اقدام به انجام این سنت نبوی در امور علمی و فرهنگی در عصر حاضر بسیار حائز اهمیت است.

رئیس اوقاف و امور خیریه سنت حسنه وقف را یکی از مهم‌ترین و پر اهمیت‌ترین سنتی خواند که جایگاه آن در اسلام و روایات و قرآن برای مردم تبیین و تشریح شده و از آن به عنوان صدقه جاریه یاد شده است.

خدایی سنت حسنه وقف را پایان ناپذیر نامید و گفت: زندگی بشر روزی به پایان می‌رسد و اگر انسان در زمان حیات خود اهل انفاق، صدقه و دستگیری از همنوعان باشد با مرگ وی این سنت حسنه قطع می‌شود و آثاری از او باقی نمی‌ماند مگر اینکه از وقف استفاده کند زیرا در این سنت پس از مرگ هر انسان حتی اگر هزاران سال بگذرد نسل و فرزندان انسان از اثرات وقف بهره‌مند می‌شوند.

وی با بیان اینکه اگر کسی زمین و مکانی را وقف کرده باشد درآمد حاصل از محل وقف بر اساس نیت واقف هزینه می‌شود، افزود: با این کار خیر انسان‌های دیگری از فضائل و عمل صالح وقف بهره‌مند می‌شوند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه طبس ازهمکاری اداره ثبت واسناد شهرستان در اخذ اسناد مالکیت تشکرکرد.

کد مطلب 3797769

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