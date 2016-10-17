۳۹ فقره سند مالکیت موقوفات طبس صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام دادخدا خدایی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اخذ سندمالکیت موقوفات سبب جلوگیری از موقوفه‌خواری و هرگونه تعرض به املاک موقوفات می‌شود، اظهار داشت: رؤسای ادارات و همکاران حقوقی و ثبتی در تلاش اخذ سند مالکیت موقوفات هستند.

وی به ضرورت اخذ سند مالکیت موقوفات و بقاع متبرکه اشاره کرد و گفت: اخذ سند مالکیت موقوفات نیازمند تلاش‌های ادارات اوقاف و ادارات ثبت اسناد و املاک در شهرستان است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه طبس گفت: با توجه به اهمیت تثبیت و اخذ اسناد مالکیت رقبات موقوفات بقاع و اماکن متبرکه جهت مصون ماندن از آسیب های جدی و نیز به منظور برنامه ریزی اصولی و منطقی برای حفظ آن در شش ماهه اول سال جاری تعداد ۳۹ فقره سند مالکیت صادر شده است.

خدایی ادامه داد: این اسناد در مجموع به ارزش ۱۲ میلیارد تومان بوده که از این تعداد ۳۰ فقره سند مربوط به زمین و تعداد ۹ فقره سند دیگر مربوط به مالکیت آب برای موقوفات بوده است که در روستاهای چیروک، اصفهک، دهنو اصفهک، فشاه بزرگ و فشاه کوچک صادر شده است.

وی با اشاره به روند اخذ سند مالکیت برای موقوفات یادآور شد: پس از ارائه درخواست سند مالکیت چندین مرحله از تحدید حدود و انتشار آگهی تا اخذ سند طی می‌شود که این مراحل با دقت و همکاری کارشناسان اداره ثبت انجام می‌شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه طبس با اشاره به آیات قرآن کریم وقف را یکی از مصادیق انفاق دانست و گفت: وقف نقش قابل توجهی در فرهنگ و تمدن اسلامی دارد بنابراین همه باید بدانند که امروز نظام اسلامی برای وقف ارج می‌نهد و در ارتباط با انجام نظر واقف حساس است.

خدایی اظهار داشت: وقف بهترین سنت حسنه در اسلام بوده و به منزله پله‌های صعود جامعه به طرف زندگی سرافرازانه است که به موجب همین امر، این سنت حسنه باید در جامعه اسلامی حفظ شود.

وی ادامه داد: مومنان با بخشیدن مال خود در راه خدا در حقیقت باقیات صالحات ارزنده‌ای را برای خود بر جای می‌گذارند که با توجه به نیاز فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه به تولید علم و دانش، اقدام به انجام این سنت نبوی در امور علمی و فرهنگی در عصر حاضر بسیار حائز اهمیت است.

رئیس اوقاف و امور خیریه سنت حسنه وقف را یکی از مهم‌ترین و پر اهمیت‌ترین سنتی خواند که جایگاه آن در اسلام و روایات و قرآن برای مردم تبیین و تشریح شده و از آن به عنوان صدقه جاریه یاد شده است.

خدایی سنت حسنه وقف را پایان ناپذیر نامید و گفت: زندگی بشر روزی به پایان می‌رسد و اگر انسان در زمان حیات خود اهل انفاق، صدقه و دستگیری از همنوعان باشد با مرگ وی این سنت حسنه قطع می‌شود و آثاری از او باقی نمی‌ماند مگر اینکه از وقف استفاده کند زیرا در این سنت پس از مرگ هر انسان حتی اگر هزاران سال بگذرد نسل و فرزندان انسان از اثرات وقف بهره‌مند می‌شوند.

وی با بیان اینکه اگر کسی زمین و مکانی را وقف کرده باشد درآمد حاصل از محل وقف بر اساس نیت واقف هزینه می‌شود، افزود: با این کار خیر انسان‌های دیگری از فضائل و عمل صالح وقف بهره‌مند می‌شوند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه طبس ازهمکاری اداره ثبت واسناد شهرستان در اخذ اسناد مالکیت تشکرکرد.